CUMPLIT ACCIDENT DE MOTOCICLETĂ / TÂNĂRUL DE 18 ANI S-A STINS DIN VIAŢĂ! PRIETENII AU DONAT SÂNGE, DAR INIMA LUI S-A OPRIT...

CUMPLIT ACCIDENT DE MOTOCICLETĂ / TÂNĂRUL DE 18 ANI S-A STINS DIN VIAȚĂ! PRIETENII AU DONAT SÂNGE, DAR INIMA LUI S-A OPRIT...

Ştire online publicată Luni, 05 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un grav accident rutier petrecut la sfârșitul lunii mai ținea prima pagină a site-urilor de știri din România. Un motociclist de abia ajuns la vârsta majoratului ajunsese în stare gravă la spital, după ce se lovise în plin de un autoturism. Totul s-a întâmplat pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Impactul a fost atât de violent încât autoturismul a ricoșat într-o altă mașină parcată. Motociclistul a fost găsit de medici cu multiple fracturi, însă femeia ce se afla la volanul autoturismului a coborât singură de la volan, cu răni ușoare. Polițiștii porniseră o anchetă pentru a afla cu exactitate cum s-a produs acidentul, potrivit observator.tv.Vlad Dobrițoiu se numește victima. Pentru viața tânărului de doar 18 ani s-au zbătut atât medicii, cât și prietenii și apropiații...dar inima acestuia s-a oprit în cele din urmă.Prietenii și cunoscuții tânărului au fost în stare de șoc și au făcut un apel disperat la oameni să doneze sânge. Un prieten al tânărului publica pe Facebook un mesaj disperat în care anunța că Vlad Dobrițoiu, rănit grav în urma accidentului suferit, fusese internat la Spitalul Floreasca, și avea nevoie de sânge. Acesta cerea ca un număr cât mai mare de persoane să meargă să doneze.”E 3 jumatate dimineata, credeam ca nu voi face asta niciodata, nu voiam sa fiu vreodata nevoit sa fac asta.. SHARE, Vlad are nevoie de ajutor!Vlad Dobrițoiu Sebastian - Spitalul Floreasca. In primul rand, amice, vreau sa te vad intreg, pe picioarele tale, cu tot cu zambetu ala isteric de pe fata ta.. Acum cateva zile am iesit afara cu motocicletele, ne-am salutat, am glumit, am ras, ne-am plimbat si am plecat intregi acasa. Asta seara la 9 ai scris pe grup si ai trimis poze cu un prieten de-al tau urcat pe motocicleta, radeam de el ca vrea sa-ti ia motocicleta la plimbare, la 10 am primit mesaj tot pe grup ca ai facut accident. De ce ? Am ajuns acolo in 10 minute. Am vazut motocicleta pe jos, tu nu mai erai, casca ta era intre doua masini, motocicleta mototol ca o foaie de hartie si bratara ta sub o masina la 5 metri distanta de motocicleta.. M-a luat plansul tot drumul de la locul accidentului pana la tine la spital, am zis ca incerc sa fiu tare, ca o sa fie totul ok, ca trebuie sa te faci bine. La ora 2:00 dimineata dupa un pachet de tigari fumat in mai putin de 4 ore, te vad la spital pe targa cu un brancardier si doi medici la cap, conectat la aparate. De ce ? De 5 ore Vlad Dobrițoiu duce lupta intre viata si moarte. Familia si prietenii privesc in gol la poarta spitalului Floreasca dupa un apel care pur si simplu ne-a daramat.. De 5 ore am realizat ca poti in oricare secunda a vietii tale sa te afli la locul nepotrivit in momentul nepotrivit. De ce ? Pentru ca viata asta e mai fragila decat pare. Pentru ca pe motocicleta nu exista loc de eroare, Pentru ca nu degeaba ne zic ai nostri sa avem grija cand plecam de acasa, de asta, pentru ca ei stiu mai bine.”, a scris un prieten de-al tânărului pe una dintre rețelele de socializare. "Moartea tânărului i-a lăsat fără cuvinte pe toți cei care s-au rugat să-și revină din comă:"Vlăduț al nostru a plecat la Domnul lăsând în urmă o rană veșnică :(Să ne rugăm pentru sufletul lui oameni buni..Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace! Amin.""Dumnezeu sa te odihneasca!! Suflet bun". Sunt doar două dintre mesajele de jale ce au fost postate pe pagina de Facebook a tânărului."Ușor cu gazul și ai grijă la tâmpiții care sunt în trafic, tu îi ferești pe ei, nu ei pe tine.""Faină moto, să o stăpânești sănatos.""Sa te bucuri de ea! Atenție: prima ta responsabilitate! Te îmbrățișez cu drag! Pupici! ""Să o stăpânești sănătos!""Asfalt uscat!"