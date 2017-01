Cum vor poliţiştii rutieri să vă ardă la buzunar

Atenție, șoferi contravenienți!

Cum vor polițiștii rutieri să vă ardă la buzunar

Șoferii români se dovedesc a fi indisciplinați chiar și atunci când vine vorba de achitarea amenzilor. De aceea, în prezent se caută soluții pentru a-i constrânge pe cei care au călcat pe bec să-și și achite datoriile către stat. O propunere vizează reținerea permisului de conducere. Sunt însă polițiști care consideră că măsura este discriminatorie.Șoselele din România sunt nesigure, numărul accidentelor rutiere și al victimelor este încă ridicat, comparativ cu restul statelor europene, iar măsurile aplicate de autoritățile cu rol de răspundere nu se dovedesc prea eficiente. Tocmai de aceea, în ultimii ani, reprezentanții de la nivelul mai multor ministere au lucrat la o Strategie Națională pentru Siguranță Rutieră 2011 - 2020, menită să ofere o platformă pentru viitoarele schimbări legislative pe linie rutieră.Reținerea permisului, o soluție?Printre altele, se are în vedere creșterea gradului de încasare a amenzilor. Astfel, acest document (care, atenție, nu are statutul de lege, ci doar prezintă o serie de propuneri!) face referire la posibilitatea opririi permisului de conducere, până la achitarea amenzilor.Iată ce se stipulează în documentul postat pe pagina web a Ministerului Transporturilor: „În România, gradul de încasare a amenzilor la regimul circulației este sub 40%, în timp ce la nivelul statelor membre UE, este de peste 90%. Pentru îmbunătățirea gradului de încasare a amenzilor contravenționale, pot fi avute în vedere: posibilitatea aplicării sancțiunilor contravenționale prin plata pe loc, pe bază de chitanță eliberată de agentul constatator, introducerea tichetului de contravenție, care însoțește permisul de conducere și care este destinat evidențierii sancțiunilor contravenționale la regimul rutier. Lipsa acestuia dovedește neachitarea contravalorii amenzii și atrage după sine suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule până la plata amenzii”.O altă propunere: impunerea unui cazier fiscalSchimbarea legislației este necesară, consideră polițiștii de rutieră, dar măsurile trebuie să fie și pertinente. Comisar șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Poliției Constanța, consideră că reținerea permisului conducătorilor auto, în cazul neplății amenzilor, este o măsură discriminatorie.„Dar în cazul pietonilor, căruțașilor sau bicicliștilor care nu-și achită amenzile, ce se întâmplă? Nu se poate impune o măsură punitivă doar pentru o parte a participanților la trafic, care nici nu este partea covârșitoare!”, a subliniat polițistul.În schimb, polițiștii constănțeni consideră că o măsură eficientă este impunerea cazierului fiscal.„Să existe un program informatic, la care să aibă acces toate instituțiile statului, Poliția, Garda Financiară, Garda de Mediu etc. și să fie stipulat exact dacă persoanele și-au achitat datoriile către buget, indiferent că este vorba de amenzi contravenționale sau alte datorii. Iar în momentul în care se solicită o informare, un răspuns de la instituțiile statului, să se verifice dacă respectivele datorii au fost achitate. Dacă nu, solicitările să le fie respinse de facto. De exemplu, sunt contravenienți care au câte 14 - 15 plângeri în instanță împotriva proceselor verbale de constatare a contravențiilor. În peste 90% dintre cazuri, aceste procese sunt pierdute de reclamanți, dar cine verifică apoi dacă respectivii își achită, într-adevăr, amenzile?”, a afirmat comisarul șef Tudorel Dogaru.Plata cash a amenzii poate duce la ispite!Pe de altă parte, comisarul șef a arătat că nici el, și nici colegii săi nu sunt de acord ca polițiștii rutieri să aibă chitanțe și să încaseze pe loc amenzile.„Plata pe loc există și în acest moment, prin achitarea a jumătate din minim. Dar noi, la Constanța, nu prea suntem de acord cu încasarea pe loc, căci acest schimb între polițiști și contravenienți poate să ducă la tensiuni și acuzații. De aceea, considerăm că este mai bine să nu existe situații în care polițiștii să pună mâna pe bani. În schimb, măsura va fi binevenită atunci când toată lumea va avea carduri, și va exista posibilitatea dotării polițiștilor cu cititoare de carduri, precum există în magazine. Astfel, banii vor ajunge direct în conturi, fără a se mai crea probleme”, a adăugat Tudorel Dogaru.Fără detectoare radar, dar cu permis pentru mopedeAlte aspecte menționate de Strategia Națională pentru Siguranța Rutieră 2011 - 2020 sunt: l interzicerea folosirii dispoziti-velor de detectare a aparatelor radar l introducerea unor prevederi legislative privind utilizarea dispozitivului „alcolock” (dispozitiv care nu permite plecarea de pe loc a mașinii, dacă șoferul este băut) l introducerea obligativității obținerii permisului de conducere pentru mopede, pe drumurile publice, în conformitate cu Directiva 2006/126/CE l creșterea gradului de intransigență a legii în ceea ce privește conducerea vehiculelor care circulă cu viteză mai mare decât viteza legală, prin creșterea graduală, în funcție de cuantumul vitezei, a duratei de suspendare a permisului și a cuantumului amenzii l posibilitatea de a conduce o mașină înainte de a obține permisul, dar numai cu însoțitor și după absolvirea a minim zece clase obligatorii.Polițiștii constănțeni sunt însă sceptici. „Noi propuneri pentru modificarea legislației auzim în fiecare săptămână. Este important, însă, să se treacă la fapte”, a arătat Tudorel Dogaru.