Cum "vămuia" Dănuţ Căpăţînă toţi banii ce ieşeau din Spitalul Judeţean. Sumele sar de 1 milion euro

Sorin HULUBEI

As fi dorit sa primesc mai multe informatii.De exemplu:1-cine este Danut Capatana,2-ce scoala a terminat,3-ce competente are,4-cine l-a numit in functie,5-care partid l-a numit in functie,6-cand a fost numit in functie,7-ce retributie a avut in calitate de manager ,8-cand si cine a scos banii din tara,9-cine l-a tolerat in functie,10-cine trebuia sa-l controleze,etc.Vedeti ? In spatele lui nu mai este nimeni.Nimeni nu raspunde.Nici usturoi nu au mancat,nici gura nu le miroase.Politicienii care l-au numit in functie candideaza la un nou mandat,acum in toamna.Pe mine ma puneti sa-i votez din nou.Baiatul asta a cotizat si el la randul lui la un partid(cred ca PSD) sau la un politician(cred ca un pesedeu).Toti derbedeii din spatele lui s-au spalat pe mana.Ati vazut cat rau poate sa faca amestecul politicului in toate institutiile statului ? De fapt,raul ni-l facem singuri si cu ajutoarul mijloacelor de "informare" in masa.Ca daca nu ar fi, nu s-ar mai povesti.Ca daca nu ar fi existat derbedei si hoti,nici "presa" nu ar mai fi.Nu va salut !