Cum vă puteţi recupera taxa de primă înmatriculare

Cum vă puteți recupera taxa de primă înmatriculare

Vești bune pentru constănțenii care au plătit, în ultimii ani, taxe usturătoare pentru înmatricularea autoturismelor. Curtea Europeană de Justiție a declarat că taxele respective nu sunt legale, iar cei care au apucat să le plătească își pot recupera banii. Avocații spun că pentru aceasta, este nevoie să acționați statul în judecată. Banii dați pe taxa de primă înmatriculare sau taxa de poluare pot fi redobândiți. Mai exact, persoanele care și-au cumpărat o mașină second hand în afara țării și au fost nevoite să plătească această taxă, pot intenta acțiunea de recuperare a banilor în instanță. Acest lucru este posibil, deoarece conform Curții Europene de Justiție (CEJ), taxa de primă înmatriculare este ilegală. Răspunsul CEJ a venit în urma solicitării magistraților Tribunalului Sibiu. Aceștia judecă un caz în care, un român a dat statul în judecată pentru faptul că, în anul 2008 și-a cumpărat un autoturism din Germania cu 6.600 de lei, iar pentru a o înmatricula în țară a fost nevoit să scoată din buzunar mai bine de 7.500 de lei. Mai exact, conform CEJ, țara noastră dezavantajează vânzarea second - hand a mașinilor din alte state în favoarea celor de proveniență autohtonă. În comunicatul trimis de Curtea Europeană de Justiție, se preci-zează că taxa de poluare introdusă de România și impusă mașinilor la prima înregistrare în țară, contravine legislației Uniunii Europene. Această normă are efectul de a descuraja atât importul cât și punerea în circulație a mașinilor second-hand cumpărate în alte state membre. Și asta pentru că, legislația noastră nu face altceva decât să taxeze cu 30 la sută din valoarea lor, vehiculele vechi importate. În schimb, șoferii care conduc mașini ce aparțin pieței auto second-hand din țară sunt scutiți de această plată. Astfel, legislația are ca efect descurajarea importului și înscrierii în circulație în România a mașinilor la mâna a doua cumpărate în alte state membre. Practic, normele europene interzic luarea unor măsuri de suprataxare, a autovehiculelor din afară, în favoarea celor românești. Totodată, potrivit CEJ, această interdicție are scopul de a garanta neutralitatea totală a sistemului intern de taxe din punctul de vedere al concurenței între produsele autohtone și cele importate. De menționat este faptul că Uniunea Europeană nu împiedică statele membre să introducă noi sisteme de taxare. Cu toate acestea, legislația europeană ne obligă să aranjăm acest sistem astfel încât să nu existe efectul promovării vânzărilor auto second-hand din piața autohtonă, în detrimentul importului de mașini similare. Așadar, constănțeni luați exemplul unei ieșence, care săptămâna trecută, a câștigat procesul intentat ANAF, pentru recuperarea taxei de poluare auto. Aceasta a precizat în cerere că, potrivit Comisiei Europene, taxele percepute pentru vehiculele aduse din UE sunt discriminatorii. Ea avea o mașină adusă din Germania, iar când a sosit în țară a fost nevoită să achite taxa de po-luare auto, în valoare de aproximativ 3.000 de lei. Femeia a solicitat returnarea taxei respective, însă cererea i-a fost respinsă de reprezentanții Fiscului. Judecătorii i-au dat dreptate ieșencei căreia i se va returna suma de 2.989 de lei, drept taxă de poluare, precum și dobânda legală, dar și cheltuieli judiciare de 42,5 lei. Avocatul constănțean Cătălin Filișan ne-a declarat că cetățenii care doresc să-și recupereze taxa de poluare sau vor să-și înmatriculeze mașina fără a plăti acest bir trebuie să se adreseze instanței de judecată.