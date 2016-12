Cum vă puteţi da seama dacă maşina are kilometrajul modificat

Cum vă puteți da seama dacă mașina are kilometrajul modificat

Detaliile fac diferența. Atunci când îți cumperi o mașină la mâna a doua, este bine să verifici în primul rând dacă a fost lovită. O altă problemă destul de întâlnită este numărul de kilometri pe care îi arată bordul. Practic, absolut toate kilometrajele, de la orice model de mașină, pot fi date înapoi, dar în România acest lucru nu este ilegal cum este în Germania, unde fapta este pedepsită penal, intrând la infracțiunea de înșelătorie.Iată câteva detalii la care trebuie să te uiți, pentru a-ți da seama dacă mașina are kilometrajul dat înapoi. Dacă are baterie aftermarket, nu cea originală, asta înseamnă că mașina are peste 80.000-100.000 km, întrucât un acumulator de primă echipare nu ține niciodată mai mult.De asemenea, dacă pedalele sunt uzate și cauciucul de pe ele este ros, atunci mașina are cu siguranță peste 100.000 de km. Probabil că cel mai important detaliu, de luat în seamă pentru a estima numărul de kilometri constă în gra-dul de uzură al cotierei.Astfel, dacă mașina are o cotieră roasă, este posibil să fi circulat peste 130.000 km, în-trucât cotierele sunt realizate dintr-un material extrem de rezistent. Nu în ultimul rând, dacă amortizoarele nu sunt cele originale, din fa-brică, autoturismul are peste 150.000 de km.