Cum te prind poliţiştii cu radarul din mers

Respect pentru lege din partea oricui

Nu pot fi cu totul de acord cu dvs. O mare importanta o are tipul de maisna folosit, legalitatea actiunilor politiei. Atata timp cat radarele sunt ascunse( mai ales in maisn ce nu apartin politiei fara numere de inmatriculare, de multe ori cu geamuri negre si pe contrasens) se vrea doar colectarea amenzilor la bugetul de stat si nicidecum corectarea comportamentuli unor soferi in trafic.....Din acest punct de vedere ma sint ca pe timpul comunistilor cand eram ascultati ilegal si vanati... Daca ati mereg putin prin Europa cu masina veti intalni numeroase radarae fixe care nu sunt ascunse, fiind doar postate in locuri "fierbinti" pentru a incuraja reducerea vitezei pe acel sector de drum...In ceea ce priveste cuantumul amenzilor,recunosc ar trebui poate putin marite dar nu sa ajungem la niveleul celor propuse de actualul executiv. Fratilor, treziti-va o amenda nu paote ajunge si 9600 ron atat vreme cat salariul in Romania este de 800 ron...

Adăugat de : sofer..., 14 octombrie 2013

daca respectam legea,si pe sosea nu suntem piloti de raliu nu cred ca este de mare importanta ce fel de masini foloseste politia rutiera....sunt...