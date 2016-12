Cum te poţi proteja de ţepele cu poliţe RCA

2

Sa fie certificati

Cand am cumparat prima data RCA online (inainte mergeam direct la banca carpatica, dar nu mi-a mai convenit) verificam ca brokerul sa fie inregistrat la CSA. Acum iau de cativa ani de la rca-ieftin-online.ro tocmai pentru ca l-am verificat si nu mi-a dat teapa, plus ca are un calculator care imi da oferte de la toti asiguratorii. Asta recomand tuturor: sa verifice daca brokerul este inregistrat la csa-isc.ro si dupa ce isi fac politele de asigurare sa le verifice pe cedam.csa-isc.ro