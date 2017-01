Cum te comporţi când hoţul a intrat peste tine în casă

5

Rromarlanii - acesti bizdici apocaliptici

Urmaresc de doua saptamani, insailarile neverosimile ale merdialqaedanelor kustendilimance despre crimele comise de tineri Rromarlani impotriva batranilor din satele misiene si pestilenta orientala Kustendge; gnomi dezumanizati de kkpitalismul diabolic jewnglishtanezo-jewropean importat de clasa satanica politicastro-merdialqaedana rromarlaneasca; tineri ce, literal, au ajuns atat de departe in comportamentul lor sadic-disperat, atacand batrane ziua in amiaza mare, pe strada, pentru a le jefui! Am fost transant cu interlocutorii mei, exprimandu’mi parerea ca “articolele” sunt de’o LEJERTITATE iesita din comun, ca USURINTA cu care “doamnele jurnaliste” trateaza subiectul, ar trebui studiata si comentata de catre…psihiatrabiati. “Articolul” de fata este APOGEUL, demonstratia suprema a BASCALIEI cu care merdia trateaza subiectul crimei generalizate din Nebunistan! Vedem ca pardon cainii si catzele de paza ai demoNcratiei si kkpitalismului satanic, isi INVITA victimele sa’si accepte soarta neagra – sa nu va’mpinga pacatul ca nici macar sa’i gadilati pe criminalii ce va ataca in casele voastre, pe…proprietatea voastra privata(deh, kkpitalismul “sfant”), ca s’ar putea ca criminalii sa moara de ras, asta’nsemnand puscarie pentru voi, biete victime. Din “articol” mai inteleg ca in “mintea” merdialqaedanei si “justititarului”, Rromarlanilor si Romanilor nu cumva sa le vina idea de a lupta impotriva CAUZEI crimei; CAUZA fiind antisocietatea kkpitalista IMPUSA de arhicriminalii occidentali. --- http://www.ziare.com/politica/politica-interna/prapastia-dintre-romania-si-ue-1216096 --- Aceasta e adresa. Am copiat “articolul”, la semnatura am scris Corneliu Vadim Tudor si l’am dat spre citire catorva cunoscuti anti-patrioti, antiumani, antiperemisti, antivadimisti. Isuse Christoase! Sudalmi, injuraturi, blesteme, ostracizare everistica; bale otravite scuipate printre dinti rosi de tutun si alcool, impotriva Patriotului, Crestinului, Umanistului! Cand le’am revelat ca, in realitate, “articolul” este semnat de o catzea de paza a demoNcratiei kkpitaliste; o javra de paza a criminalilor ce’i EXTERMINA pe Romani, PERVERSII Rromarlani au amutit, fetele lor patibulare(Patzapipievitch filosofitzistul dixit) s'au innegrit de ura! Doi dintre ei, chiar s’au repezit la mine sa ma sfasie! E plina merdia tampitopoleana, in aceasta luna, de “articole” peremiste semnate de nebune si nebuni sociopati precum Joiana Eneas. Sa ne amintim de VIRULENTA demonica cu care a fost vanata Miscarea Patriotica, si orgasmul-general-fara-sfarsit al merdiei, cand Patriotismul, Credinta Crestina si Umanismul au fost inghesuite in tomberon! Din escadroanele mortii moralo-fizice ce au distrus Miscarea, fac parte si kamarazi religiosi "crestini" in frunte cu Dany Ciubotea, fostul securist-ceausist pe care l'am cunoscut in Jewnglishtan, in tineretea lui de tovaras de nadejde al calailor ce va sug sangele si azi. Nelume nebuna, rromarlanime’asta, Coane Fanica!