Cum se „păzesc” traficanţii de etnobotanice de poliţişti

2

Nu se doreste anihilarea acestora!

In zonele enumerate in articol, continua distribuirea pliculetelor cu ”vise” periculoase. Eu cred ca in spatele acestor ”afaceri periculoase” sunt politisti care nu vor sa piarda cota parte din afacere. Altfel cum se explica faptul ca acest pericol social nu poate fi starpit? Si sunt sigur ca tuciurii care manageriaza afacerea, primesc si ajutoare sociale, pentru ca nu lucreaza nicaieri, ei fiind in permanenta pe strada, vanand eventualii clienti pe care ii dirijeaza spre locurile de distributie.