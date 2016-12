Cum se luptă Poliţia Constanţa cu birjarii şi căruţaşii

5

EXTRAS DECIZIE nr. 661 din 4 iulie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96, art. 97 si art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 2 august 2007 Curtea constata ca, dintre textele de lege criticate, art. 96 alin. (6) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, potrivit caruia "Sunt supuse confiscarii: [...] d) vehiculele cu tractiune animala, cand circula pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatile publice locale", nu respecta principiile constitutionale mai sus enuntate. Astfel, masura confiscarii vehiculelor cu tractiune animala in cazul incalcarii unor reguli privind circulatia pe drumurile publice este excesiva, fiind intr-o vadita disproportie cu scopul urmarit de legiuitor la instituirea acesteia. De asemenea, aceasta masura aduce atingere insesi existentei dreptului de proprietate, intrucat determina o privare a proprietarului de bunul sau, legal dobandit, ceea ce este in contradictie si cu dispozitiile art. 44 alin. (8) din Constitutie, potrivit caruia "Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma". Curtea retine in acest sens ca scopul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, astfel cum este acesta circumstantiat inca din primul articol al ordonantei, poate fi atins prin utilizarea altor mijloace, care sa nu puna in discutie existenta unor drepturi sau libertati. De exemplu, sanctiunea contraventionala a amenzii poate fi individualizata prin utilizarea criteriilor prevazute de art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit caruia "sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal", astfel incat sa asigure respectarea regulilor privind circulatia pe drumurile publice si de catre proprietarii sau detinatorii de vehicule cu tractiune animala. CURTEA CONSTITUTIONALA In numele legii DECIDE: I. Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (6) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de L. V. L. in Dosarul nr. 2.318/299/2007 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti si constata ca aceste dispozitii legale sunt neconstitutionale Definitiva si general obligatorie. Pronuntata in sedinta publica din data de 4 iulie 2007. PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA