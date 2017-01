Cum se împarte şpaga la vârful Consiliului Judeţean Constanţa

2

"...a fost abordat de Eugeniu Mija.."

Interesant este faptul ca pe holul unei institutii publice se plimba nestingherit un idivid care "abordeaza" persoane inscrise in audienta.Cum a patruns acolo ? Nu-l vede nimeni ? Poti sa "abordezi" o persoana in gara,la plaja,in bordel dar in sediul CJC este cam dubios.