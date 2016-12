Cum se bagă telefoanele mobile în Penitenciarul de la Poarta Albă?

O tânără de 29 de ani, din Constanța, este cercetată de polițiștii Secției 4 Rurală pentru că a încercat să introducă în Penitenciarul de la Poarta Albă, unde este închis soțul ei, două telefoane mobile, ascunse în încălțăminte.Fapta a fost depistată la data de 22 august, în jurul orei 14, când Iuliana Mușat venise în vizită la soțul său. În timpul controlului la care sunt supuse toate persoanele care pășesc în incinta penitenciarului, în pachetul pe care îl adusese soțului, care conținea obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte, gardienii au descoperit, ascunse în tălpile unei perechi de încălțăminte sport, cele două telefoane mobile.Soțul femeii se numește Ionuț Mușat, are 35 de ani, și ispășește în Penitenciarul de la Poarta Albă pedeapsa de un an de închisoare pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui autovehicul fără a poseda permis pentru nicio categorie de vehicule.Iuliana Mușat s-a pomenit și ea acum cu un dosar penal, pentru comiterea infracțiunii de introdu-cere de obiecte interzise în penitenciar, pentru care riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între șase luni și doi ani.Un eveniment asemănător a avut loc ieri, în jurul orei 12, la Secția Exterioară de la Valu lui Traian a Penitenciarului de la Poarta Albă. În pachetul cu care venise un membru al familiei la un deținut care are de ispășit o pedeapsă de trei ani și patru luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, într-o conservă au fost găsite două telefoane mobile.Și în cazul acestei persoane, polițiștii au dispuse luarea acelorași măsuri ca și în cazul Iulianei Mușat.