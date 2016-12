Cum se apără în instanţă fiul fostului primar din Cernavodă

Cum se apără în instanță fiul fostului primar din Cernavodă

Vineri, fiul fostului primar de la Cernavodă Gheorghe Hânsă, Tiberiu Hânsă, a fost audiat de magistrații de la Tribunalul Constanța în dosarul în care este acuzat de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și bancrută frauduloasă.Procurorii spun că, în perioada 2008 - 2009, Tiberiu Hânsă, în calitate de administrator la SC Eurostandard SRL, nu a evidențiat corect în actele firmei mai multe operațiuni comerciale, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor, prejudiciul creat bugetului de stat ridicându-se la suma de 734.489 de lei. De asemenea, Hânsă jr. ar fi achiziționat agregate de carieră și apoi le-ar fi vândut unor firme fantomă folosind documente fictive. În aceeași perioadă, afaceristul Tiberiu Marius Hânsă ar fi reținut de la angajați contribuțiile către stat, dar nu le-a virat, creând astfel un preju-diciu de 40.274 de lei. Fiul fostului primar a fost deferit justiției și pentru că, pentru a scăpa de o datorie de 37.136 de lei pe care o avea către o altă firmă, în august 2009, a înstrăinat întregul patrimoniu de la firma Eurostandard la nou înființata societate comercială Hansa Mark SRL, al cărui administrator era.Ce afaceri a învârtit Hânsă Jr.?Acesta a dat lămuriri, punctual, cu privire la fiecare acuzație care i-a fost reținută în sarcină prin rechizitoriu și a declarat că nu se face vinovat de infracțiunile de care a fost acuzat.În ceea ce privește faptul că nu ar fi evidențiat corect în actele firmei operațiunile comerciale, acesta a spus că nu este reală afirmația. „La momentul încheierii contractului cu SC Agrimin SRL București nu cunoșteam că aceasta este o firmă fantomă. Eu eram asociat unic la SC Eurostandard, dar societatea mea făcea parte dintr-un grup de firme (cinci la număr) la care eu și partenerii mei eram asociați. Era firesc să se primească oferte și propuneri de la potențiali parteneri de afaceri. Precizez că cifrele trecute în facturile încheiate nu sunt fictive. Firma respectivă chiar a prestat servicii de transport pentru societatea mea”, a explicat Hânsă Jr.„În legătură cu relația comercială cu SC Concern Plus SRL Cernavodă este adevărat că, în aprilie 2008, SC Eurostandard a emis două facturi fiscale pentru livrarea unor agregate de carieră. La una dintre ele, marfa a fost livrată parțial. Precizez că am avut o relație comercială de lungă durată cu firma respectivă. Există într-adevăr o factură emisă cu titlu de avans, pentru că respectivul client avea o comandă mare la Primăria Cernavodă. Pentru că marfa respec-tivă nu o aveam în acel moment în stoc, contabila mea a înregistrat factura în categoria venituri avans. Există acte justificative în acest sens”, a spus Tiberiu Hânsă.Adevărații evazioniști necercetați de nimeni?În ceea ce privește cumpărarea, în 2008, în rate, a unui autocamion marca MAN, de la o firmă din Sfântul Gheorghe, Hânsă Jr. a declarat că nu înțelege de ce o altă firmă, din Ungaria, spune în prezent că a fost prejudiciată de către el când contractul este încheiat cu societatea din Sf. Gheorghe.Luat de val de acuzațiile din rechizitoriu, judecătorul de ședință, Emilia Ganera, nici nu a observat că îi punea inculpatului întrebări despre fapte care erau disjunse din dosarul de față, cel acuzat fiind nevoit să o anunțe că, pentru acele posibile fapte, este cercetat în prezent de Poliția Cernavodă. În urma verificării rechizitoriului, magistratul a constatat că procurorii, într-adevăr, au disjuns cercetările cu privire la acea posibilă faptă.În ceea ce privește neplata contribuțiilor către stat, Hânsă Jr. a declarat: „O parte din asigurările sociale le-am plătit, cele care se puteau plăti în numerar. Niciodată nu m-am gândit că nu voi plăti sumele respective. Nu am avut niciodată intenția să nu plătesc și întotdeauna m-am preocupat ca în momentul în care se deblocau conturile să virez banii. Nu a fost vina mea sută la sută!”, a spus Tiberius Hânsă.Nu în ultimul rând, acesta a spus jude-cătorilor: „reprezentanții SC Agrimin București sunt adevărații evazioniști, nu eu, dar față de aceia nu se autosesizează nimeni. Eu mă consider nevinovat!”.Procesul continuă prin audierile de martori.