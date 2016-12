Cum scapă borfaşii din Constanţa fără să fie traşi la răspundere

1

Minorii fac practica.

Ca sa ajungi un hot sau talhar desavarsit,e bine sa incepi de mic.Traditiile familiilor se respecta. La indemnul parintilor si cu ingaduinta legilor,dezvoltam generatii de jigodii care sa menitna tara in situatia de acum,sa pastreze renumele in Europa si in lume. Minorii care fura si parintii lor,trebuiesc sa fie in continuare protejati iar pentru restul sa se scumpeasca rechizitele scolare,sa nu aiba cu ce sa mearga la scoala,paritnii tinuti obligatoriu in saracie si sa respecte hotii,ca oricum aia vor fi pepiniera de sefi.