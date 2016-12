Cum să vă feriţi de ţepe când cumpăraţi o maşină

Cum să vă feriți de țepe când cumpărați o mașină

De câte ori nu ați auzit de oameni care au avut de pătimit pentru că s-a dovedit că mașina pe care au cumpărat-o era furată din străinătate? Comisarul șef Romeo Tecău, șeful Serviciului de Înmatriculări Auto Constanța, vă sfătuiește cum să procedați pentru a nu ajunge într-o astfel de situație. Traficul de mașini furate din străinătate este, încă, în floare în țara noastră. În consecință au fost numeroși constănțeni, cumpărători de bună credință, care au plătit bani frumoși pentru un autoturism, iar după ce l-au înmatriculat sau chiar și după câțiva ani, au descoperit că acesta figura ca fiind furat dintr-un stat european. Comisarul șef Romeo Tecău, șeful Serviciului de Înmatriculări Auto Constanța, atrage atenția că puțină atenție și ceva mai multă insistență pentru a avea toate actele în original vă poate scuti de toate neplăcerile ce survin unei astfel de descoperiri. Semnalele de alarmă„Dacă autoturismul este achiziționat din străinătate, cumpărătorul trebuie neapărat să ia actele originale ale mașinii. Apoi, primul lucru când ajunge în țară, trebuie să se prezinte la Registrul Auto Român pentru a-i fi eliberat certificatul de autenticitate. Printre altele, acest act oferă garanția că autoturismul respectiv nu figurează, în bazele de date, ca fiind furat, la data verificării și omologării lui”, a afirmat cms. șef. Romeo Tecău. În schimb, în cazul în care mașina este achiziționată în țară, cumpărătorul trebuie să insiste pentru realizarea verificării la RAR înainte de a da banii. „Au fost numeroase cazurile când omul a cumpărat mașina din târg, a dat banii, iar când s-a prezentat la RAR a aflat că mașina nu corespundea cu ce scria în acte. Sau vânzătorul i-a dat o copie de buletin ce nu-i aparținea. Cel mai bine este, atunci când se achiziționează un autoturism, să se meargă înainte la RAR pentru efectuarea verificării și obținerea certificatului de autenticitate. Dacă vânzătorul începe să invoce scuze precum că ar fi duminică sau că a doua zi pleacă din localitate, se ridică niște semne de întrebare, poate are ceva de ascuns”, a atras atenția polițistul. Apoi, a mai subliniat reprezentan-tul serviciului, „RAR este singura instituție care are specialiștii abilitați să recunoască dacă seria de sașiu a fost modificată”. „Nu apelați la alți așa-ziși experți!”, a adăugat polițistul. De asemenea, neapărat trebuie solicitat certificatul fiscal, pentru a se dovedi că autoturismul nu este sub sechestru. Atenție! Există posibilitatea ca furtul respectivului autoturism să fie semnalat și înregistrat în baza de date a INTERPOL-ului sau în alte evidențe abia după înmatricularea lui, a subliniat cms. șef Tecău: „Au fost numeroase astfel de cazuri, în special în anii Ž90, când proprietarii din străinătate reclamau furtul mașinilor, abia după ce erau cumpărate în țară și înmatriculate. După cum s-a dovedit, ulterior, erau aranjamente ale proprietarilor de acolo pentru a-și lua și banii de pe asigurare”. Ce pătimește noul proprietarPe de altă parte, faptul că un autoturism este furat din străinătate nu înseamnă, automat, că noul proprietar îl va pierde. Practica din ultimii ani a dovedit că, în majoritatea cazurilor, tot ce pătimește noul posesor, dacă se dovedește că este cumpărător de bună credință (!) sunt câteva drumuri la poliție. „Dacă mașina figurează ca fiind furată poate fi înmatriculată și utilizată. Se face «înmatriculare cu mențiuni», după care mașina rămâne în posesia cumpărătorului, până la finalizarea cercetărilor. La fel, în momentul în care mașina este depistată de polițiștii de la Furturi Auto sau de la Frontieră; este reținută, până se stabilește dacă proprietarul a fost implicat în furt sau dacă este cumpărător de bună credință, după care îi este returnată. La finalul anchetei, cele mai mari șanse sunt să rămână cu mașina. Proprietarul din străinătate este deja despăgubit și nicio firmă de asigurări nu este dispusă să achite contravaloarea transportării autoturismului furat. De aceea, trimit acte prin care arată că renunță la acesta. În acel moment, se realizează înmatricularea definitivă. Rămâne, însă, în istoricul mașinii faptul că a fost furată și va apărea acest lucru de fiecare dată când va fi căutată în bazele de date. Dar, la fel, va apărea și faptul că măsura de depistare a ei a fost revocată”, a explicat cms. șef Romeo Tecău.