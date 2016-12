Cum să nu fiţi păcăliţi la cumpărarea unei maşini

Cum să nu fiți păcăliți la cumpărarea unei mașini

V-ați decis să achiziționați sau să vindeți o mașină, dar ați auzit de atâtea experiențe neplăcute și nu știți cum să procedați pentru a nu fi păcăliți? Reprezentanții Serviciului de Înmatriculări Auto precizează care sunt „regulile“ ce trebuie urmate pentru achiziționarea și, ulterior, înmatricularea unei mașini, fără probleme.Primul aspect care trebuie avut în vedere de orice cumpărător, în momentul achiziționării unui autoturism, este existența certificatului de atestare fiscală, eliberat de Serviciul de Impozite și Taxe Locale. „Chiar și acum, după atâția ani de la intrarea în vigoare a Codului Fiscal, încă se mai merge pe încredere. Încă sunt multe situații când se încheie actele de vânzare - cumpărare fără acest certificat, dar cu promisiunea că noul pro-prietar îl va primi ulterior. Îl primește, dar stă cu grijă, trebuie să-l caute pe vânză-tor câteva săptămâni la rând, apar discuții și nervi. Nu așa trebuie procedat. Certificatul fiscal trebuie eliberat înainte de încheierea tranzacției, căci atestă că vânzătorul este la zi cu plata taxelor și impozitelor către bugetul local, dar și că mașina nu face obiectul unei executări silite”, a subliniat cms. șef Marin Dincu, șeful compartimen-tului Înmatriculări Auto, din cadrul Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto.Mergeți la RAR înainte să cumpărați mașinaUn alt aspect căruia cumpărătorii trebuie să-i acorde o atenție deosebită este obținerea certificatului de autenticitate al autovehiculului. În general, acest act este solicitat de la Registrul Auto Român de către noul proprietar după încheierea tranzacției. Ei bine, angajații de la Înmatriculări Auto vă sfătuiesc să-l solicitați înainte să achitați contravaloarea autoturismului. Nu de alta, dar să nu aveți surprize mai târziu. „Documentul acesta atestă că vehiculul pe care vrei să-l cumperi și pe care l-ai văzut este unul și același cu cel din acte. Se mai întâmplă uneori să se constate, la RAR, după încheierea actelor de vânzare cumpărare, că autoturismul fizic are modificată seria de sașiu, de motor. Practic, mașina cumpărată este o clonă a celei din acte”, a adăugat comisarul șef Dincu.Cereți să vedeți actul de identitate al vânzătoruluiTotodată, cumpărătorul unui autovehicul tre-buie neapărat să-i ceară vânzătorului să se legitimeze, înainte de a semna contractul prin care achiziționează mașina. „Trebuie verificat dacă într-adevăr respectivul este proprietarul mașinii și are dreptul să o vândă”, a subliniat cms. șef Marin Dincu, adăugând că odată îndeplinite aceste trei condiții, noii proprietari nu vor avea dificultăți, ulterior, la înmatricularea autoturismului.Ce trebuie să facă vânzătorulPe de altă parte, și vânzătorul trebuie să aibă grijă în ce fel procedează, în momentul tranzacției, pentru a nu avea probleme ulterior. „Vânzătorul trebuie, neapărat, să men-ționeze pe verso-ul certificatului de înmatriculare rubrica «înstrăinat către…, la data de…, semnătură…», înainte de a înmâna actul noului proprietar. Este spre binele lui. De ce? Pentru că, de cele mai multe ori, termenul de 30 de zile pentru înmatriculare nu este respectat de noul proprietar. Am avut cazuri, la începutul anului, când oamenii s-au speriat de noile prevederi ale taxei auto, constănțeni care au venit să înmatriculeze mașina după șapte ani de la achiziționare! Cumpărătorul circulă cu actele vânzătorului cât îi convine lui, nu e înregistrat de autorități pentru contravenții. Acesta este cazul, de exemplu, în ceea ce privește rovinieta, unde sunt atâtea probleme. Cumpărătorul circulă cu actele vânzătorului, rovinietă nu are, iar procesul verbal vine vânzătorului acasă, pentru că el figurează în evidențele noastre. Dacă ar face mențiunea pe verso-ul certificatului, la orice control în trafic al Poliției Rutiere, agentul ar observa și ar lua măsuri”, a afirmat reprezentantul Serviciului de Înmatriculări Auto Constanța.