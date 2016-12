Cum reuşesc străinii să intre ilegal în ţară

Probleme la frontieră

Cum reușesc străinii să intre ilegal în țară

De la începutul anului, polițiștii de frontieră constănțeni au depistat numeroase nereguli. Cele mai importante se referă la regimul de scoatere din țară al minorului, însă probleme există și cu străinii care trec granița pe jos, prin păduri sau pe câmp, crezând că nu vor fi prinși.Iată care au fost principalele ilegalități cu care s-au confruntat oamenii legii.Carnete de marinari, ITP-uri, asigurări, cărți de identitate și permise de conducere false - acestea sunt doar câteva dintre ilegalitățile cu care se confruntă, de la înce-putul anului, polițiștii de frontieră de la punctele de trecere a frontierei Vama Veche, Negru Vodă și Ostrov. De obicei, persoanele care falsifică documente merg pe principiul „poate-mi iese”, fiind conștienți că falsurile sunt vizibile de la o poștă. În schimb, pe lângă faptul că nu trec granița, aceștia se aleg și cu dosare penale.Sirienii vin în România de disperareSute de cetățeni străini au încercat, în cursul acestui an, să treacă granița în mod ilegal, prin diverse forme. Dacă pe mare, nu mai puțin de 90 de cetățeni au fost găsiți de polițiștii de frontieră doar în acest an, pe „uscat”, lucrurile sunt mai „lejere”. Aproximativ 50 de persoane au fost prinse încercând să treacă frontiera prin păduri sau pe câmp. De asemenea, polițiștii de frontieră au descoperit patru cazuri în care falși marinari, un sirian, un tanzanian, un turc și un egiptean, încercau să rămână în țară.Majoritatea imigranților, spun polițiștii, sunt sirieni. Aceștia au fost „învățați” că în România se ajunge cel mai ușor pe apă. Astfel, sirienii vor, sub orice preț, să rămână în România, pentru că Siria este bombardată frecvent și le este frică pentru viața lor și a copiilor. Aceștia au povestit că deși știu că vor fi prinși, preferă să riște și să încerce, decât să aștepte să moară în țara lor.Cu copilul, la granițăÎn primele nouă luni ale anului nu s-a permis ieșirea din țară a 618 persoane, dintre care 390 erau minori. Polițiștii spun că vina este a părinților, care nu se interesează înainte de a-i scoate din țară. Cel mai aglomerat punct de trecere al frontierei a fost, în acest an, cel de la Vama Veche. Cel mai simplu este ca persoanele să sune oricând la 9590, „telefonul verde” al Poliției de Frontieră Române, la care pot afla orice informație doresc despre punctele de trecere a frontierei și documentația necesară.„În general se prezintă ambii părinți cu copii. Oamenii merg în vacanță, ei au ori cărți de identitate, ori pașapoarte, însă pentru cel mic vin cu certificatul de naștere. Însă, deși certificatul de naștere este în original, pentru că nu prezintă fotografie nu reprezintă document de călătorie care să permită ieșirea din țară. În acel moment, din păcate, călătoria lor este întreruptă, în sensul că cel mic nu are voie să iasă din țară. Ei ar putea să-și continue călătoria, însă fără minor. Mai există cazuri în care doar unul dintre părinți se prezintă cu minorul, de obicei mama. În acel moment este necesară o procură prin care să se ateste că celălalt părinte este de acord să scată copilul din țară. Fără procură notarială nu poți ieși din țară, pentru că există suspiciuni că ai vrea să furi minorul. Alte cazuri sunt cele în care se prezintă bunicii cu minorul. Deși încearcă să aducă dovezi, cum că numele corespunde, cum că ei sunt bunicii și au și procura prin care se demonstrează faptul că cel mic are procură din partea ambilor părinți să iasă din țară, trebuie să prezinte și un cazier judiciar”, precizează agentul principal Marius Niculescu, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă.