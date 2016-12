Cum recuperaţi permisul auto reţinut în concediu

Cum recuperați permisul auto reținut în concediu

Vacanța ar trebui să însemne distracție și relaxare. Este de ajuns, însă, să apăsați mai hotărât pe accelerație, să fiți surprinși într-o depășire neregulamentară sau să vă urcați la volan „uitând” de berile consumate, pentru a rămâne fără permisul auto. Dilema șoferilor ajunși în această situație este: de unde recuperează permisele?Pentru a asigura fluența traficului, dar și prevenirea accidentelor rutiere, polițiștii constănțeni sunt, zilnic, pe principalele artere din municipiul și județul Constanța. Motiv de bucurie pentru cei care respectă regulile de circulație, dar și de neplăceri pentru cei care mai calcă … accelerația sau „uită” că s-au răcorit cu o bere înainte de a se urca la volan. Iar rezultatele sunt notabile: în numai două săptămâni, aproape 50 de șoferi au rămas fără permisele auto. Iar cum o bună parte dintre aceștia au fost turiști, întrebarea adresată, în general, agentului de circulație a fost: de unde recuperează permisul?Răspunsul ne-a fost oferit de reprezentanții Poliției Rutiere Constanța: „Conform legislației, în situația în care contravenientul a săvârșit fapte pe raza de competență a altui județ decât cel care îl are în evidență, permisul auto se păstrează la serviciul poliției rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contravenția, până când șeful serviciului hotărăște asupra sancțiunii contravenționale complementare. Dar nu poate fi reținut mai mult de 15 zile de la data reținerii; după acest interval, permisul este trimis serviciului poliției rutiere al județului unde șoferul este în evidență”.Deci, permisul îl veți recupera de la sediul Poliției Rutiere din județul de reședință, la expirarea perioadei de suspendare. Dar, atenție! Dacă doriți să vi se reducă perioada de suspendare, cererea se va depune la Poliția Rutieră din județul unde v-a fost reținut permisul.Permisul reținut peste hotareCe se întâmplă, însă, dacă permisul auto v-a fost reținut într-un sejur peste hotare? În aceste situații, procedurile sunt de durată.Astfel, statul unde a fost reținut permisul auto românesc are obligația să trimită actul către ambasada ce-l reprezintă în România în maxim șase luni, însoțit de o dovadă justificativă, prin care se menționează motivul pentru care a fost reținut. Mai departe, reprezentanții ambasadei transmit actele către Direcția Rutieră de la nivelul Poliției Române care le trimite către unitatea din localitatea unde domiciliază posesorul permisului. Iar de la acest serviciu permisul poate fi recuperat de șoferi.Permisul auto rămâne la polițiști, până la împlinirea perioadei de suspendare, dar numai dacă fapta pentru care a fost reținut este incriminată și în legislația românească.De exemplu, în Franța permisul auto se reține pentru depășirea cu 40 km/oră a vitezei maxime admise pe sectorul respectiv de drum. În România, se reține la depășirea vitezei maxime admise cu 50 km/oră.Legislația mai prevede, de asemenea, că perioada de suspendare a dreptului de a conduce nu poate fi mai mare decât cea prevăzută de legislația rutieră românească. Astfel, dacă în Anglia perioada de suspendare a permisului poate ajunge până la un an, pentru viteza excesivă, în țara noastră maximul este de 90 de zile. Chiar și la constatarea mai multor contravenții, perioada de suspendare nu poate să depășească limita de trei luni.Atenție! Polițiștii vă sfătuiesc să nu declarați permisul auto pierdut, din dorința de a-l obține mai repede. În momentul în care permisul va ajunge în țară, veți fi acuzat de fals în declarații și veți răspunde penal.