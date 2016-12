Cum răsar trecerile de pietoni pe şoselele Constanţei

3

Trecere de pietoni la Abator Ultima solicitare pentru o zebră a fost depusă de mai mulți locuitori de pe Șoseaua Mangaliei. Aceștia au cerut înființarea unei treceri în dreptul spațiilor comerciale din zona Abator, arătând că în prezent sunt nevoiți să traverseze în mod neregulamentar pentru a ajunge la piață. „Solicitarea a primit avizul Poliției Rutiere și urmează să fie realizată trecerea de pietoni în dreptul florăriei din zonă”, a adăugat reprezentantul Confort Urban........Trecerea a fost aprobata din iulie 2011, au fost facute cereri noi in decembrie 2011 ,iar acum in aprilie 2012 TOT NU E FACUTA.....DECI,O MINCIUNA ORDINARA A PRIMARIEI!Cat despre amendarea inconstientului ION FLOREA, care creste caini in fata blocurilor sm de pe sos.mangalii ,tot asa ,degeaba sunt cereri de luni de zile ca nimeni nu a venit. sa ii interzica custile ilegale de caini. si sa ii ia cei 5-6 caini lasati liberi.