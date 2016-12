Cum poţi să rămâi fără bunurile din maşină în şapte secunde

Cum poți să rămâi fără bunurile din mașină în șapte secunde

Mare atenție la locurile în care vă parcați mașinile, mai ales seara, și la bunurile pe care le lăsați, chiar dacă lipsiți puțin timp. Hoții din Constanța se perfecționează pe zi ce trece și, în doar șapte secunde, se pot face nevăzuți cu tot cu lucrurile de valoare din autoturism.Problemele cu care se confruntă polițiștii constănțeni în ultimul timp sunt furturile de componente auto și furturile din autoturisme. Practic, hoții fură orice le cade în mână, de la ștergătoare până la oglinzi, radiatoare, ornamente.„Ne lovim în continuare de furturile de componente auto. De exemplu, se tot fură radiatoare de la Dacii. Noi considerăm că cei care fură radiatoare de la autoturismele marca Dacia sunt cei care nu au bani să își cumpere altele noi și preferă să le fure pentru propria mașină. Altfel, care ai fi explicația? Nu ai ce face cu un radiator de Dacie decât la o Dacie”, precizează comisarul șef Ion Rusescu, șeful Serviciului Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.Pagube imense, în doar șapte secundeÎn plus, hoții au ochiul „format” și abia așteaptă să prindă o poșetă uitată, din neatenție, pe scaunul din mașină. Chiar dacă lipsiți doar câteva momente, nu vă lăsați sub nicio formă bunuri la vedere. Hoții au nevoie doar de șapte secunde pentru a vă lăsa fără poșete, sacoși sau laptopuri.„Foarte vulnerabili sunt cei care își lasă diverse bunuri sau genți prin mașină cu ideea că lipsesc doar câteva minute. «Curioșii» aruncă cu ceva în geam, fură poșeta și și-au văzut de drum. În general, în cazul geamurilor de la autoturisme, dacă ai aruncat cu o piatră în ele, s-au făcut țăndări. Chiar s-a demonstrat că, în șapte secunde, un hoț poate să își spargă geamul, să-ți fure bunurile lăsate la vedere și să fugă”, mărturisește comisarul șef.Bujia spărgătoare de geamuriPolițiștii constănțeni cunosc modurile de operare ale hoților. De exemplu, un mod eficient, în care sparg geamul de la mașină „fără să se murdărească pe mâini” este bujia.„Bujia are un cap metalic, pe care hoții o țin în gură, o scuipă pe geam, acesta normal că se sparge, iau sacoșa, poșeta din mașină și fug. Acum, majoritatea oamenilor aleg să-și personalizeze componentele mașinilor, de exemplu fața oglinzilor, gențile, tocmai pentru a evita să fie furate. Hoții nu se încurcă, de obicei, cu aceste obiecte personalizate, pentru că sunt ușor de identificat. Cetățenii ar trebui să-și parcheze mașinile în locuri luminate, să evite pe cât posibil parcarea autoturismelor pe sub copaci sau pe lângă gardurile vii, pentru că este ca un fel de invitație pentru hoți”, spune polițistul.Hoții sunt aceiași de fiecare datăDe obicei, spun oamenii legii, hoții sunt cam aceiași și, pentru că lasă amprente, sunt ușor de identificat. Iată cum se desfășoară cercetările în astfel de cazuri.„Mergi la fața locului, fotografiezi, iei amprente pe de carcasa autoturismului, iar toate acestea se înmagazinează într-o bază de date. În mai mult de jumătate dintre cazuri, făptașul se găsește după amprente. Marea majoritate a hoților sunt cunoscuți, sunt aceiași cam de fiecare dată. Însă odată cu începerea sezonului estival, vin și alți hoți la mare, așa că trebuie să avem mare grijă și trebuie ca cetățenii să conștientizeze că nu este bine să își lase la vedere bunuri în mașini”, afirmă șeful Serviciului Ordine Publică.