Cum poţi să iei ţeapă cu rovinieta

Cum poți să iei țeapă cu rovinieta

De cele mai multe ori, șoferii nu sunt atenți la detaliile care sunt scrise pe rovinietă. Astfel, mulți se pot trezi ca, după expirarea rovinietei și aruncarea ei la gunoi, așa cum este firesc, să se trezească cu litigii. Iar cum dovada plății nu o mai ai, problema se rezolvă în justiție. Pe rovinietă este prevăzută, cu un scris minuscul, faptul că trebuie să păstrezi rovinieta un an de la expirarea acesteia. Chiar și în cazul achiziționării rovinietei pentru o singură zi, documentul trebuie păstrat un an de la expirare.„A se păstra un an de la data expirării” - acesta este detaliul pe care cei mai mulți șoferi nu îl observă la cumpărarea rovinietei. Explicația este simplă: pentru că în România procesele durează o perioadă lungă de timp, te poți trezi ca, la câteva luni după expirarea rovinietei, să fii chemat în instanță pentru că nu ai fi plătit-o sau alte erori de acest gen. În acest caz, dacă ai aruncat rovinieta după expirare, nu mai poți aduce dovada plății.Așadar, și dacă ai cumpărat rovinieta pentru o singură zi, aceasta tot trebuie păstrată un an de zile după ce își pierde valabilitatea.Ce spun reprezentanții CNADNR„Procesele durează foarte mult în România, din această cauză și recomandarea CNADNR-ului. Acest document se păstrează în vederea unor eventuale litigii apărute în privința achitării tarifului de utilizare, litigiile rezolvându-se de către justiție și, având în vedere că sunt multe procese, în mod automat va dura mai mult. Dacă o persoană consideră că nu ajunge în litigiu cu CNADNR-ul, nu trebuie să o păstreze. În schimb, dacă se ajunge în instanță, este normal că există două păreri diferite, altfel nu s-ar mai fi ajuns. Recomandarea de a păstra rovinieta un an după ce a expirat este o apreciere, pentru că procesele pot dura chiar și doi ani sau mai mult”, afirmă Marin Dima, directorul regional al Direcției de Drumuri și Poduri Constanța.Ce spun șoferii„Eu obișnuiesc să îmi cumpăr rovinieta la trei luni. Păi asta ar însemna să stau cu o grămadă de hârtii în portofel… pentru ce? Să-și facă treaba cum trebuie și să nu ne mai spună nouă că trebuie să le păstrăm nu știu cât timp. Noi ne facem datoria, le plătim, așa că nu mi se pare corect”, afirmă Radu T..„Personal, nu mă deranjează foarte tare. Oricum, păstrez chitanțele mai mult timp după expirare. În acest caz, așa este felul meu de a fi, însă mi se pare o aberație ce vor cei de la Direcția de Drumuri și Poduri. Ar trebui să nu le mai plătim, dacă au atâtea condiții. Oricum sunt o grămadă care nu le plătesc și tot circulă nestingheriți pe unde vor”, spune Nicu I..„Dacă nu aflam acum, chiar că nu știam de treaba asta. Habar nu aveam că scrie așa ceva, n-am fost atent. Normal, ăștia scriu mic pentru ca noi să nu ne dăm seama și apoi să ne trezim, după ce le-am aruncat, că suntem buni de plată iar”, spune constănțeanul Bogdan Cristian B.