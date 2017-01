Cum poţi rămâne fără plăcuţele de înmatriculare dacă n-ai cauciucuri de iarnă

3

Aroganta

Atunci cand ma depisteaza domnul politist are competenta sa constate ca nu am cauciucuri de iarna , iar dupa ce echipez masina corespunzator ma trimite la RAR. Pentru banii care i-am dat pt amenda, statul lui Ponta ar trebui sa nu-si bata joc de mine in continuare.La acelasi organ ar trebui sa merg cu factura,organul sa iasa pana afara si sa constate ca masina este echipata corespunzator.Aroganta birocratilor nu are limite decat sa scoata un organ afara sa verifice daca cauciucurile cumparate conform facturii sunt pe masina ma trimit de la o autoritate la alta. .