Cum poţi afla dacă ai avut telefonul ascultat

10

Ha,ha, ce credeati mai ?...ca va spun cine, cand si cum ?....

Ha,haaaaa...ce credati mai ca va spun cine, cand si cum a fost ascultat, pai eu cum mai " cumpar " pamant moka daca va spun voua tot, eu am consilieri care-mi zic toate boroboatele ce pot fi aplicate in Romania sa furi cu acte in regula. Ceee ?..vreti si voi pamant ?...haida deeeee....va dau la cimitir pamant, restul il cumpar eu pe tot, adica fii-mea, a mare, Ioana, notara, ( nici nu stiu sigur daca este a mea, ca prea e frumoasa iar eu sunt un " chipes ", chel si prost, vanzator de tara stiti voi), aia care face banii cinstiti, tot din furaciuni dar....cinstiti, biroul ei notarial este preferat de toate bancile din Romania, inclusiv cele din parcuri...