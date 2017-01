Cum pot să scape drogaţii de închisoare

Cum pot să scape drogații de închisoare

Tinerii prinși cu droguri în buzunar, pentru consum propriu, pot să scape de închisoare dacă demonstrează că vor să primească ajutor pentru a renunța la acest viciu.Substanțele cu efecte psihoactive, cunoscute mai degrabă sub denumirea de etnobotanice, fac ravagii în rândul tinerilor. Nu e săptămână în care jandarmii sau polițiștii constănțeni să nu depisteze unul sau mai mulți tineri care fumează joint-uri cu etnobotanice, pe stradă. Mai mult, numai luna trecută cinci tineri au ajuns la Secția de Psihiatrie Palazu Mare cu probleme medicale cauzate de consumul de etnobotanice. Numărul în creștere al consumatorilor este explicabil prin faptul că drogurile sunt accesibile și ieftine: pot fi comandate de pe Internet, de pe fel de fel de pagini web, iar gramul de substanță costă în jur de 7 - 10 lei.Dar ce se întâmplă cu acești tineri în momentul în care sunt surprinși consumând droguri sau având asupra lor pliculețe cu respectivele substanțe? Începând din acest an, legislația penală a fost modificată astfel că se urmărește mai degrabă reabilitarea consumatorilor de droguri, decât pedepsirea lor. În consecință, dacă dovedesc faptul că vor să renunțe la viciu, scapă de închisoare!Trimiși la reabilitareLegea 143/2000 prevede că deținerea, prepararea sau cumpărarea de droguri, pentru consum propriu, se pedepsește cu închisoare de la șase luni la doi ani sau cu amendă. Dar tinerii surprinși cu etnobotanice pot să scape de aceste pedepse.Comisarul șef Cristian Marius Oprișan, șeful Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, a precizat pentru „Cuget Liber”: „Începând din acest an, potrivit legislației, în cazurile menționate mai sus, se aplică Justiția terapeutică. Procurorul dispune, în termen de 24 de ore de la începerea urmăririi penale, evaluarea consumatorului în cadrul centrului. Aici este evaluat din punct de vedere medical și psihologic și este întocmit un raport ce este transmis procurorului. Ulterior, în termen de cinci zile, procurorul dispune includerea acestuia într-un program de asistență, dar numai cu acordul inculpatului.Aici urmează un program de con-siliere, conform unui program stabilit de specialist și efectuează periodic analize medicale, pentru a se dovedi clar dacă a mai consumat droguri sau nu”. E drept, asta nu înseamnă automat că cei prinși cu drogurile în buzunar (inclusiv cu etnobotanice!) vor scăpa de dosarul penal!Cu sabia lui Zamolxe deasupra capului!Ancheta își urmează cursul, dar „dacă, până în momentul pronunțării hotărârii, inculpatul respectă protocolul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri, instanța poate să nu aplice nicio pedeapsă acestuia sau să amâne aplicarea pedepsei”, se mai precizează în legislație.Această măsură a fost impusă prin lege pentru a exista siguranța că, odată scăpat de închisoare sau amenda penală, tinerii nu vor recădea în patima drogurilor. De aceea, legislația penală stipulează clar că instanța poate să amâne pronunțarea pentru cel mult doi ani. Iar dacă, la finalul celor doi ani, specialiștii de la Centrul de Evaluare Antidrog Constanța prezintă instanței acte din care reiese faptul că inculpații nu s-au mai atins de droguri, „instanța poate să nu aplice nicio pedeapsă”. Dar și dacă au recăzut în patima stupefiantelor, în această perioadă de probă, mai au o șansă. „Instanța poate să mai amâne încă o dată aplicarea pedepsei, pentru același termen și reincluderea în circuitul integrat de asistență a persoanelor consumatoare sau poate să aplice pedeapsa prevăzute de lege”, au precizat oamenii legii.Tot acest proces de recuperare poate fi posibil numai dacă inculpatul prins cu droguri asupra lui, pentru consum propriu, își dă acordul să renunțe la droguri. Dacă refuză, riscă să petreacă după gratii până la doi ani sau să plătească o amendă penală al cărui cuantum este stabilit de instanță.