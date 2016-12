Cum pot fi salvate vieţi pe şoselele din Constanţa

Cum pot fi salvate vieți pe șoselele din Constanța

Anual, peste o sută de vieți omenești se pierd în accidentele rutiere tragice produse pe șoselele din județul nostru. Pentru a preveni producerea de evenimente nefericite, Poliția Rutieră Constanța a cerut autorităților montarea de separatoare de drumuri pe mai multe artere din județ.Șosele din județul Constanța sunt însângerate; an de an, tineri teri-biliști, turiști grăbiți sau constănțeni cu patima vitezei își găsesc sfârșitul între fiarele contorsionate ale unei mașini, după un impact devastator. Statisticile sunt îngrozitoare: potrivit reprezentanților Serviciului Poliției Rutiere, în ultima perioadă în județul nostru au fost înregis-trați în jur de 105 - 110 morți per an; cele mai multe au fost cauzate de depășiri neregulamentare, ciocniri frontale și traversări neregulamentare ale pietonilor. De altfel, în luna martie a acestui an, Direcția Rutieră din cadrul Poliției Române, împreună cu specialiștii Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale au pus la punct o hartă prin care semnalizează „punctele negre” de pe șoselele din întreaga țară, inclusiv din Constanța, locurile unde s-au pierdut cele mai multe vieți. Intenția direcției este ca în zonele respective să fie montate indicatoare de avertizare, prin care șoferii să fie atenționați că este un risc ridicat de producere a accidentelor rutiere. În județul Constanța sunt menționate cinci astfel de zone: pe DN 2A între kilometrii 201,00 și 202,00 (între cartierul Palazu Mare și orașul Ovidiu), unde în ultimii cinci ani au avut loc 11 accidente, soldate cu șase morți și 10 răniți grav; pe DN 2A, între kilometrii 203,10 și 204,10, (zona cartierelor rezidențiale Tomis Plus și Boreal), unde au avut loc 12 accidente, soldate cu 5 morți și 7 răniți grav; pe DN 3, între kilometrii 252,25 și 253,25 (între Valu lui Traian și Murfatlar), unde au avut loc 10 accidente, soldate cu 8 morți și 4 răniți grav; pe DN 3 între kilometrii 246,00 și 247,00 (în localitatea Valu lui Traian), unde au avut loc 10 accidente, cu 6 morți și 4 răniți grav; pe DN 39 între kilometrii 8,20 și 9,20 (de la intersecția cu șoseaua spre Cumpăna până după podul peste Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari). Șoseaua spre Lazu - dovada că separatoarele își fac treabaPolițiștii constănțeni au făcut un pas suplimentar: au transmis adrese responsabililor care au în grijă porțiunile de drum respective, solicitând montarea de separatoare. De altfel, astfel de solicitări au fost transmise și în anii trecuți. Deocamdată, însă, fără prea mare succes; în doar două zone au fost montate dispozitivele cerute.„Poliția Rutieră a insistat pe lângă autorități, încă din 2006, să fie montate separatoare de drumuri pe arterele care leagă Constanța de Mihail Kogălniceanu, de Murfatlar și de Mangalia. Aceste separatoare trebuie să nu permită trecerea peste marcaje, traversarea neregulamentară a pietonilor și nici a bicicliștilor sau căruțelor”, a afirmat comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Poliției Constanța. De altfel, a arătat polițistul, s-a demonstrat deja că în zonele unde au fost montate separatoare, numărul accidentelor a scăzut semnificativ. „Prima zonă unde au fost montate astfel de separatoare, chiar dacă nu foarte bune, a fost în 2007, în curbă la 23 August. E drept că ar trebui schimbate, dar se constată că numărul accidentelor a scăzut. La fel și pe porțiunea dintre Constanța și Lazu, considerat în trecut unul dintre «punctele negre». În zona respectivă, cele mai multe accidente se petreceau din cauza ciocnirilor frontale; de când este separatorul, nu au mai fost accidente tragice. Iar exemplele pot continua cu referire la drumurile din țară. Astfel de separatoare trebuie montate și pe porțiunile amintite pe harta realizată de Direcția Poliției Rutiere”, a adăugat comisarul șef Tudorel Dogaru. Rămâne de văzut, însă, în ce măsură va fi pusă în practică solicitarea Poliției Rutiere. Până acum, oamenii legii au primit promisiuni…