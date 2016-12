Cum poate scăpa Constanţa de câinii maidanezi, în cinci ani

6

acest articol m-a facut sa reiau ''eternele''acuzatii la adresa acestei admnistratii(nu am sa ma refer la personajul jalnic numit pastaie)pt ca inactiunea si BATAIA DE JOC au efecte asupra tuturor nu ma refer la el ca persoana ci ca simbol ,si ma refer mai ales la clanul din spatele lui;sunt pe aici si pe orice forum constantean niste pesedisti sau uslisti sau admiratori ai lui mazare de genul andrei cta,nea mitica si sutele lor de nickuri sau poate doar angajati sa il apere in mediul virtual;ei bine, ultimele actiuni si declaratii ale lui mazarecat mai ales continua inaciune din multe domenii(DE ANI DE ZILE SE IGNORA DINADINS MULTE PROBLEME CUM E DE EX PROBLMEA MAIDANEZILOR) toarte actiuni si inacituni sfidatoare nu mai au loc de intors sau de interpretat cum vor ei `1,a spus ca nu doreste camere video pe strazile si intersectiile CTEi ; acest lucru e inadmisibil si incredibil pt ca a avea camere web video e ceva absolut normal in secolul 21 si faptul ca el ne neaga acest drept arata bataia de joc la care supune acest oras;aceste camere video ajuta la filmarea infractiunilor sau accidentelor rutiere;faptul ca orasul nostru nu are camere video in 2013 desi alte orase ,chiar mai mici, au din anii 2004-2008(si nu ma refer la tari dezvoltate ci chiar la orase romanesti sau din tari sarace0) faptul ca acest individ nu vrea ARATA CA NU DORESTE PRIDNEREA INFRACTORILOR;app spun asta inca de acum 3-4 ani si atunci postacii primariie ma injurau desi in anul 2008 multe primarii din tzara si din lume aveau deja camere web 2,A spus ca ratc va fi privatizata ca si cum el singur hotaraste asa ceva- nesimtirea aceasta uriasa e de fapt e ceva absolut nemaintalnita nicaieri,deoarece nu am vazut vreo regie de transport privatizata in Ro sau in Europa.-alta ''infractiune'' morala a numitului mazare 3, cu toate astea a spus ca va dota ratc cu camere video -desi pe strazi nu doreste-ceea ce arata ca doreste ca acele camere video sa intre in proprietatea viitorului proprietar al ratc spre deosebire de camerele de pe strazi care vor ramane acolo si dupa ce el va pleca din primarie 4 a afirmat ca va face un referendum pt cainii maidanezi -totul e o promisiune desharta deoarece a spus acest lucru si acum 3 si acum 2 ani si acum 1 an si e inutil;in plus stie prea bine ca nu o va face ,totule doar praf in vant) PAI IN PRIMUL E O MINCIUNAORDINARA PT CA A PROMITE SA REZOLVI SITUATIA CAINILOR DE 4 ANI SI SA NU FACI NIMIC CONCRET E O CRIMA CACI CAINII NETEROIRZEAZA ZILNIC;in al 2 rand ar trebui sa ii crape obrazul de rusine pt ca exista firma puppy vet care a castigat 4 mil lei doar in ultimii ani de pe urma ''sterilizarilor''care au umplut orasulde caini maidanezi deci e clar ca eutanasierea e doar o vb in vant(si stie si singur ca nu poate si nu va face asta)5,a afirmat ca autobuzele ratc vor fi trase pe dreapta si controlate cu jandarmi,in primul rand asa ceva e ilegal pt ca incalca drepturile calatorilor la un drum rapid si apoi nu poti controla 50 autobuze zilnic ,nu ai atatia jandarmi ;sa nu uitam ca alt drept al omului incalcat in cta e halul de ''comfort'' al calatorilor si soferilor in autobuzele ratc incinse de caldura ca niste cazane-eu una nu am mai mers de mult cu ele dar ma intreb cum se simt cei care dau bani pt a calatori in acele cazane umblatoare...SI DUPA TOATE ACESTEA NE CERE SA PLATIM BILETE SI CALATORIILE? As putea continua la nesfarsit despre sadismul sau cinismul cu care trateaza aceasta populatie masochista sau tampita a kustengeului dar ma opresc aici. Deci va rog spuneti mi daca aiurez sau am dreptate cand spun ca acest om ori e sarit de pe fix ,ori e un nesimtit care si bate joc de fraierii numiti constanteni sau e insasi creatia monstruoasa a nepasarii majoritatii tacute a celor care nu voteaza si decerebratilor care l-au votat..plus clanul din spatele lui..am incercat sa spun totul in cuvinte cat mai simple pt ca pana si cei mai putin dotait intelectual sa priceapa monstruozitatea personagiului simbol al absurditatii acestui oras si administratii .multumesc pt atentie