Cum ne protejăm casa când plecăm în vacanţă: vecinii pe vizor sau sistemele de alarmă?

Cum ne protejăm casa când plecăm în vacanță: vecinii pe vizor sau sistemele de alarmă?

Ați ajuns la mare, stați liniștit pe prosop și la un moment dat telefonul vă avertizează cu un sunet de notificare că ceva nu e în regulă. Vi s-a spart casa. Din fericire locuința este protejată de un serviciu de pază și primiți ulterior un telefon în care vi se spune că intrusul a fost prins.Acesta este doar unul dintre scenariile fericite. Din nefericire însă, nu toată lumea consideră că e necesar ca bunurile și proprietatea să fie protejate de către profesioniști, unii spunând că un câine și o cheie învârtită de două ori în yală sunt măsuri de siguranță suficiente.„Este foarte important ca cetățenii să cunoască faptul că trebuie să își asigure locuința. Chiar și atunci când stau în casă nu trebuie să lase ușa descuiată sau geamurile deschise. Dacă pleacă de acasă pentru mai multe zile, indicat ar fi să lase cheia unui vecin de încredere care să poată verifica dacă sunt probleme. Recomandăm, de asemenea, mai ales pentru cei care locuiesc la bloc la parter și etajul unu să își monteze gratii. De asemenea, recomandăm și utilizarea sistemelor de alarmă. În cazul în care a fost victima unei situații nedo-rite recomandăm să sesizeze imediat la 112 incidentul” a transmis subcomisar Carmen Șerbănescu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Constanța.Cât costă siguranța locuințeiUna dintre principalele provocări pe care le întâmpină cei care doresc să-și monteze un sistem de alarmă și monitorizare constă în alegerea echipamentului. Specialiștii spun că există o tendință de a alege cele mai ieftine soluții care, nu întotdeauna sunt și cele mai indicate. Au existat cazuri în care un sistem cumpărat de un proprietar nu putea fi monitorizat adecvat pentru că fie nu corespundea standardelor, fie fusese montat incorect astfel încât anumite zone de pe proprietate rămâneau descoperite. Prețul nu este unul fix. În funcție de suprafața acoperită și complexitatea sistemului, achiziționarea și montarea unui echipament de monitorizare poate să aibă un preț de pornire din jurul sumei de circa 150 de euro. La acesta se adaugă, în funcție de necesități senzori de diverse tipuri dar și echipamente suplimentare care pot urca prețul destul de mult. În afară de sistemul de alertă, proprietarul încheie un contract și cu o firmă care să-i monitorizeze activitatea și să intervină la nevoie. La un ultim așa-zis „recensământ”, în județul Constanța existau aproximativ 80 de firme de securitate așa că oferta este una pentru toate buzunarele.Poți să îți monitorizezi singur locuințaTehnologia actuală permite folosirea aplicațiilor pe smartphone sau primirea unui mesaj sau unei alerte email atunci când casa este atacată, dar în cazul în care nu există și un serviciu de intervenție rapidă, vă puteți trezi în situația în care fiind plecat în concediu, telefonul vă avertizează ca s-a detectat o activitate la domiciliu, iar dumneavoastră nu puteți decât să sunați la poliție sau… la un vecin.Greșeli frecvente ce pot fi evitate„Au existat cazuri când beneficiarii unor sisteme conectate la dispecerat să uite pur și simplu să armeze sistemul de alarmă. Am avut și cazuri când, la casă hoții au intrat direct pe geamul de la etajul 1 pentru că fusese lăsat deschis”, a declarat Ionuț Vaida, directorul unei firme de securitate constănțene. Acesta are și câteva recomandări: „Periodic, beneficiarii ar trebui să facă o verificare a sistemului. Să dea o alarmă falsă. Nu dezarmează sistemul și intră în casă să vadă ce se întâmplă și dacă firma reacționează. Multe dintre companiile din domeniu pot oferi clienților lor posibilitatea de a face o verificare de acest gen fără a fi taxați în plus. Oricum, însă, este recomandat să te asiguri că sistemul funcționează”.Concluzionând, aveți grijă atunci când alegeți un sistem de siguranță pentru locuința dumneavoastră, fiind atât de multe opțiuni disponibile, orientarea către cel mai avantajos preț ar putea să nu dea roadele scontate. De asemenea, adresați-vă unor specialiști atunci când doriți instalarea unui sistem de monitorizare pentru a putea primi o analiză de risc care să vă ofere o perspectivă bună asupra necesității instalării anumitor tipuri de echipamente.