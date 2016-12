Cum ne alegem anvelopele de iarnă. Amenzile pot ajunge la 2.000 lei

Iarna a sosit și trebuie să avem în vedere că și autoturismele noastre trebuie „încălțate” corespunzător. Deși nu există o dată exactă de când acestea trebuie montate și nu s-a anunțat venirea ninsorilor, trebuie să acordăm o atenție deosebită la cumpărarea anvelopelor de iarnă.Cauciucurile au câteva criterii după care sunt evaluate și pe care șoferii ar trebui să le ia în calcul. Rezistența la rulare, respectiv clasele de la A care oferă cea mai bună eficiență la consum și până la G, reprezentând cea mai slabă eficiență.Un al doilea criteriu este frânarea pe carosabil umed, clasa A indică cea mai scurtă și sigură distanță la frânare și clasa G reprezintă cea mai lungă și puțin sigură distanță de a frâna. De asemenea, nivelul de zgomot la exterior este un alt criteriu important. Emisiile de zgomot sunt trecute pe etichetă cu una, două sau trei bare negre.Toate anvelopele trebuie să aibă o etichetă pe care sunt trecute informațiile despre performanța acestora.„Etichetele cuprinzând caracteristicile anvelopelor trebuie să fie afișate la punctul de vânzare, în cataloage, pliante și pe website-urile care comercializează cauciucuri. Astfel, consumatorii vor putea compara înainte de achiziționare atât prețurile, cât și siguranța pe carosabil umed, sau impactul asupra cheltuielilor cu combustibilul”, a precizat conf. univ. dr. Costel Stanciu, președintele Asociației pentru Protecția Consu-matorului România.Cauciucurile care sunt acceptate sunt cele inscripționate cu: M+S, M.S., MS sau M&S. În cazul în care drumul este acoperit de polei, zăpadă sau gheață, iar șoferii nu și-au echipat autoturismele, riscă să fie amendați.Specialiștii recomandă tuturor șoferilor să folosească anvelopele de iarnă la temperaturi de sub 7 grade, deoarece uzura poate fi mai mare decât la pneurile standard în cazul în care sunt utilizate când afară este mai cald. De asemenea, consumul autoturismului este în strânsă legătură cu starea și calitatea anvelopelor.Amendă peste 2.000 de leiUn alt aspect important este service-ul unde alegem să schimbăm anvelopele.Potrivit reprezentanților Registrului Auto Român, este cel mai bine să folosim o vulcanizare autorizată pentru a fi siguri că nu punem în pericol siguranța rutieră. Dacă alegem să le montăm într-un garaj care nu are autorizație, iar mecanicul nu este unul calificat riscăm să stricăm jantele, anvelopele, dar și să producem alte defecțiuni.„Strângerea insuficientă a prezoanelor sau piulițelor duce la ovalizarea găurilor de strângere a jantei sau poate duce la pierderea roții în mers; strângerea prea puternică, peste cuplul de strângere indicat, poate duce la întinderea mate-rialului șurubului și la ruperea acestuia, în timp; o presiune prea scăzută în anvelope duce la uzura neuniformă a anvelopei și la creșterea rezistenței la rulare (ceea ce are ca efect creșterea consumului de combustibil); o presiune prea mare în anvelope duce la uzura mai accentuată a zonei centrale a benzii de rulare față de zonele laterale; deteriorarea filetului datorită utilizării pistolului cu aer încă de la începutul strângerii; prezonul trebuie înfiletat la început (primele două spire ale filetului) cu mâna, pentru a nu intra strâmb, ceea ce ar duce la distruge-rea filetului. De asemenea, echilibrarea roții pe mașina de echilibrat roți trebuie făcută obligatoriu; lipsa unei bune echilibrări se traduce în mers, la anumite viteze, prin vibrații sau bătăi”, se arată într-un comunicat remis de RAR.„Conducătorii auto care vor fi depistați circulând cu autovehiculele pe drumurile publice acoperite cu gheață, zăpadă sau polei fără a acestea să fie echipate cu anvelope specifice de iarnă, respectiv M+S, M.S., MS sau M&S vor fi sancțio-nați cu amendă contravențională cuprinsă între 9 și 20 de puncte, respectiv între 945 și 2.100 de lei și măsură complementară de reținere a certificatului de înmatriculare”, a declarat Cristina Vasile din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța.