Cum l-a băgat după gratii interlopul Giolacai pe avocatul Calaigii

Cunoscutul avocat Sorin Calaigii a fost încătușat, fiind acuzat de trei infracțiuni de trafic de influență. Faptele sunt mai vechi, cea mai recentă fiind din noiembrie 2013, când avocatul i-ar fi promis unui interlop din Constanța că îl va scăpa de închisoare.Avocatul constănțean Sorin Calaigii a fost reținut, marți seara, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Acesta și-a petrecut noaptea în arest, după ce a fost audiat timp de mai multe ore. Avocatul este acuzat de mai multe infracțiuni de trafic de influență. Concret, acesta ar fi promis unor persoane, inculpate în mai multe dosare penale, că va aranja lucrurile cu mai mulți judecători de la Curtea de Apel Constanța, astfel încât aceștia să scape de închisoare sau pentru ca magistrații să dea soluții favorabile.I-a promis că-l scapă de închisoareDosarul în care Sorin Calaigii este acuzat de trafic de influență are legătură cu nimeni altul decât interlopul Arsen Giolacai, pe care avocatul constănțean l-a reprezentat în fata instanței de judecată. Giolacai a fost acuzat și condamnat la șase ani de închisoare pentru viol și lipsire de libertate, după ce ar fi violat o femeie într-un apartament din Constanța, în 2011. În primă instanță, Giolacai a fost achitat, însă procurorii au depus recurs. Pentru a pronunța soluția de condamnare, magistrații Curții de Apel au admis recursul declarat de procurorii Parchetului Judecătoriei Constanța împotriva sentinței de la prima instanță, prin care Giolacai fusese achitat. Tocmai pentru această faptă este cercetat și Calaigii, care ar fi cerut 15.000 euro de la Giolacai. Acesta i-ar fi spus interlopului faptul că are influență asupra unor judecătoare din cadrul Curții de Apel, pe care le va determina să respingă recursul Parchetului Judecătoriei Constanța împotriva sentinței de achitare. Însă Giolacai a rămas „cu buza umflată”, pentru că magistrații Curții de Apel Constanța au admis recursul, astfel că interlopul a fost condamnat la închisoare, sentința fiind definitivă.Victima, Alexandra Stoian, este nimeni alta decât fosta Miss Constanța și Miss Litoral 2007.Cum au aflat procuroriiProcurorii anticorupție constănțeni îl urmăresc pe Calaigii de mai multă vreme. Astfel, anchetatorii spun că „în luna iunie a anului 2011, inculpatul Calaigii Sorin a pretins și a primit de la o altă persoană suma de 6.500 euro, lăsându-o pe acesta să creadă că are influență asupra unor judecători din cadrul Curții de Apel Constanța și că poate să intervină pe lângă ei pentru a-i determina să dispună o soluție favorabilă față de fiul persoanei respective, judecat pentru săvârșirea unei infracțiuni de tentativă la omor calificat, într-un dosar aflat în faza apelului”. Apoi, în luna mai a anului 2013, „inculpatul Calaigii Sorin a pretins și a primit sume de bani de la o persoană, lăsându-o să creadă că are influență asupra unui judecător din cadrul Curții de Apel Constanța și că îl poate determina pe aceasta din urmă să dea o soluție favorabilă unor inculpați într-un dosar aflat pe rolul acelei instanțe”.Surse din cadrul anchetei spun că, după ce lucrurile au început să iasă la iveală, oamenii fiind supărați pentru că avocatul nu s-a ținut de promisiune, aceștia l-ar fi înregistrat pe Calaigii atunci când le spunea că-i ajută, apoi l-au denunțat la DNA Constanța. Pentru a-și susține acuzațiile, aceștia le-au pus la dispoziție procurorilor probele respective. După ce au început să ancheteze cele două cazuri din 2011, procurorii anticorupție au aflat și de cel de-al treilea caz, în care este implicat și Giolacai, astfel că s-au sesizat din oficiu.În acest dosar ar fi cercetată, în stare de libertate, și Mihaela Bodîrlău, avocată în cadrul Baroului București.Ieri seară, magistrații Curții de Apel Constanța au dispus cercetarea avocatului Sorin Calaigii în arest la domiciliu.