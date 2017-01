Cum îşi încheie constănţenii socotelile cu viaţa

1

sa adaugam si anturajul

Cunosc pe cineva care dupa o bauta cu prietenii, ajunge sa ii priveasca cu admiratie pe sinucigasi, pt curajul lor de a termina cu toate problemele de zi cu zi. Acelasi anturaj care devine esantion comparativ pt alte aspecte gen: nevasta lu ala face si drege, el face si drege, d c la ala e asa in casa si la mine nu etc etc. Si cel mai tare dintre toate, a spus cutarica sa fac asa si automat anturajul are mai multa influenta decat propria familie care devine astfel inamilcul nr 1. .. BETIVANI !!