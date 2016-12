Cum îşi agăţa clienţii minora ucisă în Mamaia: "Damă reală, cu sâni mari şi corp suplu!"

3

Crimă bestiala, făcută cu PREMEDITARE si cu un sadism greu de imaginat

Acest popa criminal care a ucis-o pe aceasta fata in ajunul pastelui a PREMEDITAT CRIMA in scopul de a urma traditia popilor din perioada de inceput a crestinismului. E foarte cunoscut ca ceea ce popii numesc euharistie se realiza in primele secole ale crestinismului prin uciderea unui prunc si impartasirea credinciosilor cu carne si singe de prunc. Istoria “sfintei biserici” a fost incontinuu insotita de crime abominabile. Nu amintesc decit una din aceste crime notata in acea culegere de hule numită noul testament, crima cu care biserica se mindrește si o dă mereu ca exemplu. Este vorba de dubla crima realizata de sfintul criminal Petru : Anania si soția sa, Sefora, si-au vindut proprietatea si o parte din banii astfel obținuti i-au dat lui Petru ; dar sfintul criminal Petru a fost nemulțumit ca ei nu i-au dat toți banii si i-a ucis, apoi a spus celorlalți ca au fost ucisi de duhul sfint (faptele apostolilor, 5. 1-11). Acesta este adevarul si altul, nu ! Repet, acest popă de 37 de ani care a ucis-o ieri pe fata de 15 ani a urmat tradiția sfintei criminale biserici. Sadismul extrem al acestei canalii de popă reiese foarte clar si din faptul ca după ce a sugrumat-o cu mîinile, a mai strangulat-o si cu cordonul de la fierul de călcat. Justiția ar trebui sa analizeze cu cea mai mare atentie modul SADIC DUS LA EXTREMIS prin care aceasta canalie de misogin blestemat a realizat crima.