Cum încearcă şoferii constănţeni să fenteze taxa de poluare

Ghid practic, mai mult sau mai puțin legal

Cum încearcă șoferii constănțeni să fenteze taxa de poluare

Este de notorietate faptul că românul găsește rezolvarea pentru orice problemă, mai ales în momentul în care trebuie să păcălească pe cineva sau să fenteze legea. Asta e, trebuie să recunoaștem că instinctul de a trage în piept sau pe sfoară, de a ocoli regulile scrise ale societății scoate din români idei dintre cele mai năstrușnice. Multe însă înseamnă infracțiuni și conduc, cu sau fără voie, la acțiuni penale, pedepsite cu închisoare. Altele sunt doar imorale, însă contează prea puțin dacă interesul personal este atins. Cel mai elocvent exemplu în acest sens este taxa de poluare sau primă înmatriculare, așa cum a fost concepută ea inițial, pe care trebuie să o plătească orice român care își cumpără mașină nouă sau din afara țării. Prin această găselniță, guver-nanții sperau să îmbogățească vistieria țării sau măcar să scape țara de hârburi. Însă, cum prostia politicianului și șiretenia românului sunt deja emblematice, Guvernul nu a rezolvat nimic. Țara s-a umplut de rable, iar la buget nu s-a strâns decât praful. Asta pentru că cei care și-au adus mașini la mâna a doua din Germania, Franța sau alte state au știut de fiecare dată cum să păcălească sistemul. Înmatricularea la bulgari, cea mai ieftină soluție Prima soluție găsită de cei care nu au vrut nici în ruptul capului să plătească taxa respectivă, care în cele mai multe cazuri depășea valoarea autoturismului, a fost înmatricularea mașinilor la bulgari. Pentru 500, cel mult 800 de euro, mii de constănțeni au trecut cu autoturismele la vecinii de la sud unde le-au înregistrat. Auto-vehiculul este înmatriculat în primă fază pe numele unui cetățean bulgar sau al unei societăți din această țară, apoi vehiculul este predat deținătorului român, în baza unei procuri de utilizare și a unui contract de vânzare-cumpărare. Șoferii pot folosi fără probleme autoturismele în țară, fără a fi nevoiți să dea vreo explicație sau să plătească vreo taxă statului român. Potrivit Poliției Rutiere, în județul Constanța circulă aproximativ 10.000 de mașini cu numere bulgărești, iar în ultimul timp, cele mai multe infracțiuni rutiere sunt comise de șoferii acestora deoarece pot fi cu greu descoperiți. Cum să primești chitanță fără să plătești Dacă prima variantă pare imorală însă este perfect legală, unii constănțeni au încercat să păcălească taxa de poluare prin metode care trec în sfera ilegalității. În ultimele două luni, lucrătorii Serviciului Permise și Înma-triculări Auto au descoperit șase cazuri de înmatriculări ilegale. Mai exact, proprietarii au reușit să obțină înmatricularea auto-turismelor fără a plăti în realitate taxa de poluare. Totuși, func-ționarii de la Înmatriculări au înscris mașinile fiind induși în eroare de chitanțe falsificate sau nule. Iar aici românul a dovedit din nou că îl duce capul, atunci când e vorba de a păcăli legea. În cinci situații, cei care se prezentau la ghișeul Serviciului, toți persoane juridice, aveau la dosar chitanțe de la Trezorerie prin care se atesta că a fost plătită taxa de poluare. În realitate, aceștia nu plăteau niciun leu, folosind o metodă pe cât de simplă, pe atât de ingenioasă. Reprezentanții firmelor se prezentau la Trezorerie unde plăteau contravaloarea taxei de poluare. Însă, aceștia indicau casierului un cont greșit sau care fusese închis. Ei dădeau banii, însă întreaga sumă ducându-se într-un cont nul se întorcea peste câteva zile din nou la Trezorerie. Primeau chitanță cum că ar fi plătit taxa, pe care o foloseau la înmatricularea autoturismelor. După câteva zile, indivizii erau anunțați de Trezorerie să vină să își ridice banii deoarece suma a fost virată spre un cont inexistent. În urma unor verificări de rutină, Serviciul Permise și Înmatriculări Auto a descoperit aceste falsuri și a anunțat Poliția pentru a face o anchetă. Dacă anchetatorii vor dispune începerea urmăririi penale în aceste cazuri, atunci imediat certificatele de înma-triculare respective vor fi anulate. A falsificat ștampila și semnătura În urmă cu câteva zile, a fost descoperit un nou caz de înmatriculare ilegală, de data aceasta fiind vorba de o cu totul altă metodă: falsificarea chitanței privind plata taxei de poluare. „De data aceasta este o situație mult mai clară. Res-pectivul a falsificat chitanța. Dacă la ceilalți e puțin mai complicat, nu știm sigur dacă au greșit intenționat sau nu contul, direcționând banii în alte conturi, aici e limpede. A falsificat ștampila și semnătura repre-zentanților Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța, beneficiind, e drept, și de o procedură greșită a celor de acolo”, ne-a declarat comisarul șef Romeo Tecău, șeful Ser-viciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța. Persoana în cauză s-a prezentat la Finanțele Publice pentru a i se face un calcul al taxei de poluare. Angajații de acolo i-au făcut o decizie de plată, au semnat-o și au ștampilat-o, apoi i-au dat-o bărbatului pentru a se duce cu ea la casierie pentru a plăti. Văzându-se cu chitanța în mână, individul nu a mai trecut la casierie, ci s-a dus acasă unde a falsificat ștampila și semnătura casierului, din partea dreaptă. Fără nicio problemă, acesta s-a prezentat apoi la Serviciul Permise și Înmatriculări Auto, unde și-a înregistrat mașina. De partea cealaltă, comisarul șef Romeo Tecău le reproșează celor de la Direcția de Finanțe Publice că după ce au observat că acea chitanță nu a fost încasată nu au anunțat Serviciul de Înmatriculări, singura instituție în care documentul respectiv și-ar fi putut produce efecte. „Cei de la Finanțe s-au mulțumit doar la a întocmi un proces verbal prin care anulau acea chitanță, fără a ne anunța însă și pe noi. Am descoperit această situație după ce am transmis la Trezorerie seria și numerele de pe toate chitanțele privind taxa de poluare. Cei de acolo ne-au anunțat că acea chitanță nu a fost încasată niciodată. Astfel, am descoperit că ștampila și semnătura casierului s-au făcut în fals și am sesizat poliția. Așteptăm însă un răspuns din partea lor pentru încadrarea faptelor respective și abia atunci putem să procedăm la blocarea înmatriculărilor”, a mai adăugat Romeo Tecău.