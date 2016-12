Cum îi "chinuie" braconierii pe jandarmii de la Cernavodă

Furtul și braconajul au devenit fenomene îngrijorătoare la Cernavodă, unde, pe zi ce trece, hoții sunt mai experimentați și folosesc metode din ce în ce mai originale, pentru a-i înșela pe oamenii legii și astfel, pentru a rămâne în libertate.Pagube individuale aparent mici contribuie, în timp, la pierderi uriașe pentru locuitorii din Cernavodă. Legea este mult prea permisivă cu hoții, care scapă basma curată după fiecare infracțiune.Doar în ultima perioadă, jandarmii din Cernavodă s-au confruntat cu zeci de cazuri de furt, dar și de braconaj.„Am constatat multe infracțiuni de furt în ultima perioadă. În două zile diferite, am reținut indivizi diferiți pentru furt de fier vechi, în total aproximativ 400 de kilograme”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dan Dinu, comandantul Detașamentului Jandarmi Cernavodă.„Hoții sunt din localitate, sunt cunoscuți, majoritatea cu antecedente penale, fără ocupație. Sunt tineri, între 24 și 41 de ani”, a mai subliniat Dan Dinu.Braconajul este o altă problemă a autorităților din Cernavodă. Mulți dintre cei prinși la braconat sunt recidiviști, fiind depistați a nu știu câta oară cu plase interzise la pescuit, cu aparate electrice, cu țepușe și alte instrumente interzise. Însă, din diverse considerente, ei nu ajung să fie condamnați, ci sunt scoși de sub urmărire penală și primesc cel mult o amendă.Jandarmii din Cernavodă, polițiștii de la Inspectoratul Județean Constanța și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură încearcă să stopeze braconajul, care, de la începutul anului, a luat proporții uriașe.Cel mai recent caz a fost înregistrat pe 9 august, când jandarmii au descoperit noi metode prin care braconierii desfășoară activități ilegale.„Din toate cazurile de la începutul anului, acesta este primul în care am reușit să găsim un dispozitiv de curentare a peștilor, folosit la braconaj. Până acum, am găsit doar plase interzise, plase monofilament sau ambarcațiuni fără autorizații sau persoane fizice care nu aveau baza legală să folosească aceste plase, chiar și textile. Am mai găsit și alte obiecte care s-au făcut obiectul ridicării în vederea confiscării. Este vorba des-pre țepușe, plase trefilare, folosite pentru acțiunile lor ilegale”, a adăugat Dan Dinu.Acesta a mai subliniat și faptul că „ei știu foarte bine legislația, sunt puși la punct și cu modificările care survin ulterior. Nu au folosit niciodată ca o scuză faptul că ar fi nevinovați și că nu au cunoscut legea”.