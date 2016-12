Cum fura un constănţean din corturile din Vama Veche

1

26.07.2013 in Vama Veche

Probabil tot asta ne-a taiat si noua cortul (in 2 locuri) in 26.07.2013 , dimineata 4-5 . Mi-a luat poseta din cort . Dupa 1/2 h am recuperat poseta fara portmoneu si fara tel mobile de la gunoaiele Terasei MASH . Dupa 1h am recuperat si portmoneul cu documentele personale si cardurile , dar ... fara bani , aproape de Terasa MASH . PACAT CA NE-A STRICAT VACANTA !