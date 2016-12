CUM CIRCULĂ ŞPĂGILE DE ZECI DE MII DE EURO ÎN SPITALUL JUDEŢEAN CONSTANŢA. Managerul Spitalului, DĂNUŢ CĂPĂŢÂNĂ, reţinut de DNA. 2.900 euro pe lună, o singură şpagă

9

sistem ticalos

Unde ati fost voi organe ale statului? Pentru ce platim taxe si impozite? De ce i-ati lasat pe criminalii astia in libertate atata amar de vreme? Voi ticalosilor nu aveti familii? Spitalul Judetean a ajuns o hazna in care spagarii ne-au ucis apropiatii. Demolati HAZNAUA, construiti un nou SPITAL si aduceti MEDICI. Desfiintati Facultatea de medicina de la OVIDIUS unde criminalii se sparg in tot soiul de ifose si nenorocesc generatii intregi de naivi. Pe spagi golanii au ajuns profesori si tot pe spagi studentii sunt promovati. Ceea ce se intampla in sistemul asta infect este strigator la cer. Voi nu vedeti ca in Constanta cel mai bun medic este trenul spre Bucuresti? Voi nu vedeti in ce hal arata mizeria aia de spital? Voi nu vedeti ca pute totul acolo? Unde vreti voi sa ajungeti cu numarul mortilor? De ce esti atat de ticalos STAT ROMAN pe cetatenii tai?