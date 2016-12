Cum au vrut avocaţii să scoată clanul Raim din închisoare

Cum au vrut avocații să scoată clanul Raim din închisoare

Cinci membri ai clanului Raim de la Mangalia, respectiv Dumitru Albotă, Iusein Sinan Suliman, Onasis Ismail, Ion Dacian Roșca și Erol Omer, au încercat să convingă judecătorii de la Curtea de Apel Constanța că nu se mai impune menținerea lor în arest, ei susținând prin avocații lor că la dosar nu există probe prin care să le fie demonstrată vinovăția.„Nu există nicio probă prin care să se demonstreze că Iusein Sinan Suleiman s-ar fi dat la acte de violență sau că ar dori să zărădnicească aflarea adevărului, așa cum susțin reprezentanții Parchetului”, a susținut avocatul Ionuț Cazan. În cazul lui Albotă, același apărător a spus că multe dintre părțile vătămate ori martori ar fi arestați în Spania, astfel că inculpații nu ar avea, chiar dacă ar vrea, cum să ajungă la ei…. În cazul lui Ismail Onasis, avocații au invocat ca motiv principal pentru eliberare situația sa familială, respectiv că are patru copii minori și că soția sa urmează să-l nască pe cel de-al cincilea, și că este singurul întreținător al familiei.Avocatul Marin Abăseacă s-a arătat revoltat de faptul că procurorii au ales să analizeze situația în acest dosar în mod „global” și că, deși este vorba de încadrări juridice diferite, situația a fost analizată per ansamblu, anchetatorii neprecizând exact pentru ce anume a fost trimis în judecată fiecare inculpat în parte.Mai mult decât atât, avocații au acuzat procurorii că ar fi fost părtinitori în momentul efectuării anchetei, altfel nu-și pot explica faptul că Suleiman, rănit și el în incidente, deși are un certificat medico-legal de 55 de zile de îngrijiri medicale, a fost trimis în judecată pentru că și-a lovit „agresorul”, care face dovada rănilor cu un certificat medico-legal ce arată că are nevoie de doar cinci zile de îngrijiri medicale pentru însănătoșire. „Până la urmă cine a fost agresorul și cine a fost agresat? Cel cu 55 de zile de îngrijiri medicale a fost trimis în judecată, iar cel care l-a agresat a devenit victimă, deși are cinci zile de îngrijiri medicale”, a mai spus Marin Abăseacă.Avocatul Liviu Cristescu, apărătorul lui Ion Dacian Roșca, a susținut în fața judecătorilor că a căutat în tot dosarul o probă prin care să se demonstreze de ce a fost trimis în judecată clientul său și nu a găsit. „Vreau să văd și eu măcar o probă! Vreau să știu și eu de ce este arestat clientul meu! Nu există la dosar o astfel de probă!”, a susținut Cristescu.Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au decis însă să respingă recursurile declarate de cei cinci împotriva menținerii stării de arest preventiv.