Cum au ţepuit doi soţi statul cu un milion de euro

Cănicie păguboasă la Constanța

Cum au țepuit doi soți statul cu un milion de euro

Doi tineri, soț și soție, sunt cercetați de polițiștii de la Transporturi pentru că au prejudiciat statul român cu peste 4.500.000 de lei prin intermediul a patru firme fantomă prin care derulau tranzacții cu fier vechi. Dragoș și Angela Delamarian, de 33, respectiv 34 de ani, sunt acuzați că, în perioada 2007 - 2008, fără a deține vreo calitate oficială, au desfășurat operațiuni comerciale cu deșeuri feroase în numele a patru societăți comerciale de tip „fantomă” ce figurau cu sedii pe raza județului, creând un prejudiciu în paguba bugetului de stat consolidat în cuantum de peste 4.500.000 de lei. Din cercetări a reieșit că Dragoș Delamarian, în complicitate cu alte persoane, folosind acte de identitate falsificate, a înființat cele patru societăți comerciale pe numele unor cetățeni străini care nu figurau în evidențele statelor de cetățenie și a declarat sediile sociale la adrese inexistente. După înființarea societăților, cei doi suspecți, folosindu-se de procuri speciale falsificate, care atestau nereal că sunt împuterniciți de asociații firmelor, au desfășurat operațiuni comerciale în domeniul deșeurilor feroase fără a le evidenția în actele contabile. Sumele de bani reprezentând veniturile realizate din operațiunile comerciale au fost retrase în numerar din conturile bancare deschise pe numele celor patru societăți comerciale, sub pretextul achitării furnizorilor persoane fizice, pe baza unor borderouri de achiziție mărfuri întocmite în fals. Ulterior, aceste sume de bani rezultate din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată erau transferate între societățile fantomă în vederea disimulării adevăratei provenințe și reintroduse în circuitul comercial licit. Având în vedere că prejudiciul cauzat depășește echivalentul în lei a 1.000.000 de euro, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța cu propunere de sesizare a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța în vederea continuării cercetărilor pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare cu rea-credință de declarații nereale la registrul comerțului, evaziune fiscală, fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani.