Cum au salvat doi pompieri viaţa unei tinere aflată încarcerată

Tehnică la care nu s-ar fi gândit nimeni

Cum au salvat doi pompieri viața unei tinere aflată încarcerată

Doi subofițeri din Dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost avansați în grad pentru modul în care și-au îndeplinit misiunile încredințate. Cei doi au dat dovadă de ingeniozitate prin faptul că au folosit o metodă ce nu există în procedurile interne de salvare pentru localizarea victimei unui accident rutier.Tulcea, Constanța sau…Galați?În urmă cu trei săptămâni, în dispeceratul ISU Constanța s-a primit un apel de la o femeie, care semnala faptul că a fost victima unui accident rutier și a rămas încarcerată în mașină. Tura de serviciu din dispecerat, formată din plt. maj. Cristian Bucuroaia și plt. Răzvan Cătălin Parconie, a intrat în dialog cu persoana care solicita ajutorul echipajelor de pompieri.„Apelul a fost reperat ca venind printr-un releu din județul Tulcea, însă apelanta afirma că se afla în județul Constanța. Fiind confuză și singură în mașină, victima nu putea furniza date concrete sau cel puțin un punct de reper cunoscut. Din informațiile oferite, reieșea faptul că a plecat din Galați și se deplasa spre Constanța, iar accidentul s-a produs la circa 30 minute după ce a ieșit din orașul Hârșova”, povestește plt. Răzvan Cătălin Parconie.„Sunt sub un pod, dar nu știu unde”La întrebările dispecerilor, victima a răspuns că se află sub un pod, că din locația în care se găsea nu vedea vreun indicator rutier de informare și nici nu își amintea vreun nume de localitate pe care o traversase recent. Cei doi subofițeri au demarat imediat procedura de căutare și localizare a victimei. Pentru că singura informație certă era că a tranzitat orașul Hârșova, plutonierul Parconie a luat legătura cu primarul localității Saraiu, rugându-l să trimită o mașină pe direcția de mers Saraiu - Hârșova pentru a verifica dacă s-a produs vreun accident. Concomitent, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și Secția 7 Poliția Rurală Crucea au plecat să verifice DN 2A Hârșova - Constanța.Starea tinerei se agrava din minut în minutEchipajele trimise în patrulare nu au reperat autoturismul, iar din discuțiile telefonice cu victima reieșea că starea acesteia devenea critică de la un minut la altul. Într-un moment de inspirație, cei doi au apelat la o metodă inedită de localizare geografică. Astfel, subofițerii s-au informat asupra tipului de telefon mobil pe care apelanta îl folosea și dacă era conectat la internet pentru utilizarea unei aplicații care folosește modulul GPS și este destinată telefoanelor inteligente. După ce i s-a explicat cum să procedeze pentru a detecta locația cu ajutorul aplicației WhatsApp, utilizând telefonul personal, plutonierul Parconie a reușit să o localizeze, ulterior comunicând locația echipajelor pentru descarcerare, poliție și ambulanță în vederea angrenării forțelor și mijloacelor necesare salvării victimei.Victima se afla la nouă metri sub șosea„În momentul în care echipajele de intervenție au identificat autoturismul, s-a constatat ca accidentul a avut loc pe DN 2A, la intrarea în localitatea Crucea dinspre Hârșova, autoturismul fiind la aproximativ nouă metri sub șosea, după ce a ieșit de pe carosabil, s-a prăbușit și răsturnat sub un pod”, afirmă plt. Răzvan Cătălin Parconie.Locul în care a fost găsit autoturismul avariat nu este vizibil din drumul național nici pe timp de zi, cu atât mai puțin pe timpul nopții. Cum victima era în imposibilitate să se autosalveze, apreciem că modalitatea ingenioasă de localizare pe care au utilizat-o subofițerii a redus timpul de intervenție și de acordare a asistenței medicale de urgență.Cei doi salvatori, avansați în gradVictima accidentului, Ana Maria Ursu, în vârstă de 28 de ani, a fost transportată la Spitalul Clinic Județean Constanța cu multiple fracturi și traumatisme, dar în afara oricărui pericol.Pentru implicarea de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunilor încredințate, prin Ordinul Inspectorului General cei doi subofițeri au fost avansați în mod excepțional după cum urmează: plutonier major Bucuroaia Cristian la gradul de plutonier adjutant și plutonier Parconie Răzvan Cătălin la gradul de plutonier major.