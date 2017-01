CUM AU AJUNS TAXIMETRIŞTII DIN CONSTANŢA MAI TARI CA LEGEA

9

Politistul militian...

bai baiete, te doare capul cu astia. Pai decat sa alegi cu masina prin oras dupa cai verzi lasi 2 politisti FOR EVER in zonele cu probleme, ca stim ca nu sunt multe. De ce sa ii urmaresti si sa ii amendezi cand poti SA II IMPIEDICI SA OPREASCA unde nu au voie ?!? Dar trebuie sa te duca si capul, sau sa VREI !