Cum au ajuns SGP-iştii să câştige mai mult decât subofiţerii. "Liga subofiţerilor şi a maiştrilor, vă ocupaţi doar de coroane?"

Cum au ajuns SGP-iștii să câștige mai mult decât subofițerii. "Liga subofițerilor și a maiștrilor, vă ocupați doar de coroane?"

Subofițerii și maiștri militari au constat, cu stupoare, ieri, că soldații și gradații profesioniști au primit, în luna mai, salarii mai mari decât ei. Asta după ce a intrat în vigoare legea promulgată la sfârșitul lunii mai de către președintele Iohannis, care prevede alinierea salariilor soldaților și gradaților profesioniști la venitul minim pe economie de 1.450 lei.Bineînțeles, nemulțumirile și reproșurile curg pe toate mediile și canalele de comunicare, însă aceștia trebuie să înțeleagă că problema nu este la SGP ci la ei.În timp ce Liga Militarilor Profesioniști și AMVVD au bătut drumurile Bucureștiului și au petrecut zile întregi pe holurile MApN, Guvernului sau Parlamentului căutând cu decidenții vremurilor soluții reale la problemele militarilor, din partea subofițerilor sau maiștrilor militari nu s-a mișcat nimeni și nimic. Au așteptat inerți ca alții să le rezolve problemele, nemulțumirile, greutățile, ceea ce nu s-a întâmplat.Nu departe, zilele tercute, Danut Albu – presedinte LMP, Marius Apostol – presedinte AMVVD, Adrian Udrea – reprezentant LMP in20170612_150951 Garnizoana Bucuresti, Florin Suteu – reprezentant LMP in Garnizoana Focsani, Doru Pacurar – reprezentant LMP in Garnizoana Brasov si Daniel Mitran – membru LMP ( Fregata “Regele Ferdinand” F – 221 ) au stat la masa dialogului cu Liviu Dragnea – presedintele Camerei Deputatilor, Lia Olguta Vasilescu – ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Mircea Dusa – secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare si planificare din MApN si Gl. bg. Florin Jianu – seful Directiei financiar-contabile din MApN. Iar rezultatele au fost evidente. Și nu doar pentru SGP, ci pentru toți angajații MApN, cărora , cu data de 1 iulie, li se vor mări salariile cu 15%.Întrebarea mea pentru subofițeri, maiștri militari, din partea lor de ce nu a mers nimeni, niciodată, la aceste discuții? De ce nu îi reprezintă nimeni? Motivele ar putea fi două: de teamă sau de prea mult bine.Până acum, aceștia nu au fost nemulțumiți de salarii. Dar acum, când SGP-iștilor li s-au mărit salariile cu sume cuprinse între 200 și 450 lei, au început să se plângă. Total necolegial și neprofesional.Iată câteva mesaje de la subofițeri și maiștri militari, postate pe site-ul cugetliber.ro.„Corect, însă ce face in plus un colonel față de un MM!? Problema nu e ca un SGP a luat mai mult, problema e ca s-a întors baza piramidei. Nu stiu cum o fi pe la Nord Coreeni, însă într-o armată NATO fiecare om e retribuit în funcție de munca atribuții, funcție și grad. Ceea ce s-a făcut azi este un motiv de dispute, ceea ce într-un sistem ca acesta, nu ar trebui să existe. De acord ca SGP aveau salarii de rahat, însă acum s-a reparat nedreptatea făcută lor în detrimentul altora, dintr-o altă categorie. Dacă vă uitați într-o armată NATO (că tot vrem să o copiem pe a SUA), fiecare are un statut, nici o categorie nu se călca pe picioare cu cealaltă! Respect ce face un SGP și mă aștept la același respect, însă acum respectul e pe cale să se piardă, din vina sistemului și a oamenilor nepregătiți din vârf!“„Nu are nimeni nimic cu voi baieti. Dilema acelui masitru nu era referitoare la salariul tau marit, este f ok ca s a marit, sa de a Domnul sa se tot mareasca sa fie bine. Sa nu uitam totusi fiecare pt ce este platit. Tu poate nici bacaluareatul nu l ai luat. Fiecare trebuie platit pt functia pe care este. Nu are absolut nici o logica ceea ce s a intamplat acum. Dilema este alta. Cum naiba s a ajuns la asa ceva? Ce capete seci au putut gandii asa ceva. Iar cu marirea de 15 la suta.... ce se va rezolva?? Se vor adanci diferentele???“„Alooo. Cine raspunde pentru acest haos creat? Domnilor generali? Amirali? Ce faceti domnilor? De maine veniti sa dati cu cardanul prin unitati? Sa verificati tinutele? Sa tineti sub control situatia? Nu uitati ca datorita subofiterilor si maistrilor militari, datorita experientelor si profesionalismul lor ati ajuns acolo unde sunteti? Chiar nu va pasa de ceea ce se intampla? Nu aveti nici un cuvant de spus? Pai de ce sunteti acolo? Este foarte rusinos.“„Nu mai bagati zanzanie. Felicitari sgp pt ceea ce ati abtinut. Logic ar trebuii sa existe o ierarhizare. Fiecare trebuie platit dupa o anumita pregatire si nu haosul care este acum. Liga subofiterilor si a maistrilor va ocupati doar de coroane?“