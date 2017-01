Cum are de gând Poliţia Rutieră să scadă numărul beţivilor la volan

Cum are de gând Poliția Rutieră să scadă numărul bețivilor la volan

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, polițiștii rutieri au ieșit pe străzi pentru a verifica șoferii care se urcă la volan deși au consumat băuturi alcoolice. Începând cu această săptămână și până în anul 2013, șoferii care vor fi opriți în trafic vor fi controlați și cu aparatul etilotest.În perioada sărbătorilor de iarnă, polițiștii rutieri vor intensifica controalele efectuate în trafic, pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența băuturilor alcoolice. Astfel, prima acțiune se desfășoară chiar în această săptămână, când, în contextul operațiunii "Alcohol & Drugs", toți șoferii opriți în trafic vor fi testați cu aparatul etilotest. De cele mai multe ori, șoferii care se află sub influența alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulație, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depășiri neregulamentare sau execută viraje periculoase. Alcoolul afectează claritatea vederii, judecata, timpul de reacție, echilibrul și capacitatea de a vorbi. Când aceste funcții sunt afectate, probabilitatea unui accident crește.Polițiștii spun că perioada de timp aleasă a avut la bază experiența anilor anteriori, când s-a constatat că în perioada sărbătorilor de iarnă există tentația de a consuma băuturi alcoolice și de a conduce, "că doar nu mă prinde poliția până acasă". "De la începutul anului și până în prezent, polițiștii au depistat, în trafic, 450 de șoferi care aveau o îmbibație alcoolică de peste 0.8 g/l de alcool pur în sânge", a declarat agentul principal Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al Serviciului Rutier Constanța.Față de anul trecut, numărul șoferilor prinși beți la volan s-a mărit, acest lucru fiind principala grijă a polițiștilor constănțeni. Aceeași statistică îngrijorătoare a polițiștilor rutieri scoate la iveală faptul că, în acest an, din 12 accidente, unul s-a petrecut din cauza unui șofer care s-a urcat băut la volan. Astfel, de la începutul anului și până în prezent, au avut loc nu mai puțin de 96 de accidente rutiere grave, soldate cu șapte persoane decedate, șase persoane rănite grav și 116 răniți ușor.Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, șoferii care se urcă băuți la volan trebuie să știe că riscă și închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancțiunea prevăzută de lege pentru cei depistați în trafic cu o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reținut fără drept de circulație. "Dacă îmbibația alcoolică este mai mică de 0,8 g/l alcool pur în sânge, șoferul riscă de la 9 la 20 de puncte amendă. Acest lucru ar însemna între 630 de lei și 1.400 de lei", explică purtătorul de cuvânt.