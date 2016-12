Cum ar putea arăta CODUL RUTIER 2014. Sancţiunile pentru care şoferii vor plăti cel mai mult

Cum ar putea arăta CODUL RUTIER 2014. Sancțiunile pentru care șoferii vor plăti cel mai mult

Ştire online publicată Vineri, 03 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Daca va intra în vigoare în forma propusă, noua lege de modificare a Codului Rutier vine pentru șoferi cu amenzi mai mari decât cele propuse inițial. Și asta pentru ca 2014 aduce cresterea salariului minim pe economie, iar un punct de amenda inseamna 10% din valoarea acestuia.Daca noua lege va intra in vigoare in forma propusa, cel mai rau vor fi taxati cei care nu respecta semnalele la trecerea peste calea ferata, ii jignesc pe ceilalti soferi sau duc pe bancheta din fata animale ori copii mai mici de 12 ani. Toate aceste nereguli vor fi sanctionate cu pana la 1600 de lei.Aceleasi sanctiuni sunt propuse si pentru cei care nu au masinile echipate corespunzator pentru iarna, stationeaza pe drumurile publice cand vizibilitatea este redusa sau isi monteaza pe masina o alarma care suna extrem de tare, mai mult de un minut.Proiectul de lege zace de cateva luni in sertarele parlamentarilor. Valoarea amenzilor nu va creste insa numai de la 1 ianuarie, ci si de la 1 iulie, cand salariul minim pe economie va fi de 900 de lei.