Cum ajung poliţiştii constănţeni la ţară

La Cumpana s-a dat in folosinta o sala de sport.Putin rosu,putin PSD si in fundal o lozinca: "Sportul,un mod de viata la Cumpana-prezent si viitor" Votati PSD ! Cadrul a fost ales cu grija.Scena cu Ana Pauker preocupata de sanatatea clasei muncitoare,a iesit bine.Nu conteaza daca cetatenii comunei au locuri de munca,conteaza poza cu sala de sport.Draga fotografule,pentru siguranta noastra,te rog sa mai tragi o dubla cu Nicusor si politistii comunitari. Urmeaza scena cu Ana Pauker pe bicicleta si scena cu Ana Pauker in lanul de porumb.