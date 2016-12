Cum acţionează şuţii din Constanţa: "Maradona","La curea" sau "Luptătorul" fac prăpăd

Cum acționează șuții din Constanța: "Maradona","La curea" sau "Luptătorul" fac prăpăd

Furtul din buzunare se numără printre cele mai vechi infracțiuni care nu va dispărea niciodată. Deși cei care comit aceste fapte sunt trimiși în spatele gratiilor, mereu apar alții care le iau locul și totul este ca un cerc vicios.În prezent, în județul Constanța sunt din ce în ce mai puține plângeri privind furturile din buzunare, asta pentru că majoritatea celor care acționează au ajuns în spatele gratiilor. Însă fenomenul e departe de a dispărea. Dar să îi luăm pe rând, în funcție de locul și modul în care operează.Potrivit anchetatorilor, în mijloacele de transport în comun infractorii acționează în gașcă. Asta pentru că, fiecare are rolul lui bine stabilit. „Aceștia dau atacul pe scările mijlocului de transport în comun. Unul dintre ei urcă primul și îi blochează accesul viitoarei ținte, în timp ce un altul stă în spate și împinge victima. Dacă reușesc să fure, suspecții coboară imediat, pe motiv că au greșit autobuzul. Indivizii maschează furtul cu o «tiră» - o sacoșă pe care o împăturesc în formă de dreptunghi și cu care acționează”, a declarat ag. șef pp. Cătălin Ologu, din cadrul Biroului de Investigații Criminale - Furturi din Buzunare.Potrivit anchetatorilor, cei care nu stăpâ-nesc „arta” foarte bine acționează cu acest instrument, iar restul cu mâna liberă. Șuții acționează în principal pe rutele auto-buzelor 42 și 43, iar pe timpul verii se mută pe autobuzul 100. Oamenii legii spun că indivizii se mai folosesc și de alte instru-mente pentru a masca furtul, precum geantă, prosop, ziar.Metoda „La Curea“Această metodă a apărut după cel de-al Doilea Război Mondial și se folosea în Brăila și Galați. A fost inventată pentru marinarii străini care veneau în porturi și care amețiți de aburii alcoolului erau ușor de înșelat. „A migrat spre Constanța, București și în țară, dar acolo nu au fost prea multe fapte. După anul 1989 a avut o activitate mai pronunțată. Nu numai la turiști ci și la tineri și vârstnici. Individul se apropie de victimă și îl scutură de curea sub diferite pretexte, ba că i-a confec-ționat pantalonii, ba că a lucrat la el acasă și a uitat uneltele. Indivizii mai apelează și la varianta luptelor. «Tu știi că eu am făcut lupte și mi-a zis fratele meu că te-ai uitat urât la el» - așa îi abordează și în acel moment îi spune cum se fac luptele și îl scutură și îi fură din buzunare”, a adăugat ag. șef pp. Cătălin Ologu.Metoda „Maradona“ În anul 1991, în Constanța a apărut metoda „Maradona”. Aceasta a fost inventată în București și se făcea concomitent cu șmen. „De obicei sunt trei inși, din care unul îi abordează ca locuitor al Constanței și le spune turiștilor ce să viziteze. În acel moment, apar alți doi care se dau drept polițiști. Cu ajutorul unor legitimații, pe care se vede tricolorul României, se luau de partea vătămată că stă de vorbă cu acel individ care este căutat pentru droguri. Atunci le cer buletinele și îi întrebă dacă banii provin din droguri. Turiștii, speriați răspund că nu și indivizii le numără banii și le iau o parte din ei prin metoda «șmen», adică sustrag câteva bancnote fără ca victima să observe”, mai spune Ologu.Pantaloni cu clopoțeiCa în orice meserie, e nevoie de instruire, iar șuții au parte de practică înainte de a „absolvi”. Cei care sunt inițiați în tainele furturilor din buzunare fac exerciții pe manechine. Pantalonii au agățați clopoței la buzunare, iar în momentul în care indivizii încearcă să fure, mișcarea trebuie să fie cât mai delicată. Dacă se aude un sunet de clopoțel, cel instruit este pedepsit.În ceea ce privește situația „profe-sioniștilor” din oraș, curelarii din Constanța se află în spatele gratiilor și de anul trecut nu au mai fost înregistrate infracțiuni prin metoda „Maradona”.