Cum a reuşit un puşti să spargă zeci de locuinţe

Cum a reușit un puști să spargă zeci de locuințe

În urma extinderii cercetărilor în cazul tânărului de 17 ani de la Lumina prins în timp ce jefuia o casă, polițiștii au avut surpriza să constate că acesta a participat la comiterea a încă zece furturi din locuințe, numai în Năvodari. Aidân A., de 17 ani, este cercetat în stare de arest preventiv. Polițiștii spun că principalul mod de operare a minorului era escaladarea geamului de la apartamentele situate la parterul blocurilor. El a creat astfel prejudicii de mii de lei proprietarilor neglijenți. Din paguba creată, polițiștii spun că au mai recuperat aproximativ 50%.Băiatul a fost prins în urmă cu o săptămână după ce polițiștii au fost anunțați de niște agenți de pază cu privire la faptul că au prins un minor care intrase prin efracție într-un imobil de pe strada Docherilor. Oamenii legii au constatat atunci că puștiul se numește Aidân A., are 17 ani, este din Lumina, dar că nu are acte de stare civilă, pentru că nu a fost declarat la naștere. Asupra minorului a fost găsit un lănțișor din aur, în valoare de aproximativ 4.000 de lei, despre care s-a stabilit că fusese furat din locuința pe care abia o spărsese. În urma cercetărilor efectuate împreună cu lucrătorii Secției 2 Poliție Rurală Mihail Kogălniceanu, s-a constatat că tânărul mai este implicat în comiterea a altor două furturi din locuințe, care au fost reclamate pe raza localității Lumina, dar care rămăseseră, inițial, cu autori necunoscuți. Pentru că Aidân nu are acte de stare civilă și, în consecință, nu putea fi tras la răspundere pentru faptele sale, polițiștii au demarat procedurile preliminare în vederea punerii acestuia în legalitate, urmând a se solicita instanței de judecată înregistrarea tardivă a nașterii lui.