Cum a rămas un român fără BMW într-o parcare din Bulgaria

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mașina de lux a unui turist craiovean a fost furată din parcarea privată a unui hotel din stațiunea bulgară Sunny Beach, scrie Adevărul.Daniel Bădescu spune că, în doar șapte minute, bolidul său BMW a dispărut din parcarea hotelului de patru stele unde s-a cazat. „Am ieșit pe balcon să fumez și am văzut că nu mai este mașina în parcare. Am făcut un atac de panică. Nu am știut ce să fac și cum să reacționez. Am coborât la recepție, dar nu era nimeni. Am țipat, am urlat. Polițiștii mi-au spus că nu îi pot identifica pe hoți. Ba mai mult, au precizat că sunt 5 cazuri de români pe săptămână care rămân fără mașină”, a povestit tânărul.Turistul spune că furtul a fost surprins de camerele de supraveghere din parcare, însă oamenii legii i-au spus că nu îi pot identifica pe hoți. Totuși, fratele păgubitului susține că, în noaptea când a fost furat autoturismul, a văzut trei ospătari care făceau poze la trei mașini BMW. Adevărul scrie că furtul bolidului de 10.000 de euro s-a petrecut chiar sub ochii trecătorilor din Sunny Beach.