Cum a plătit Polarisul şpaga direct în conturile FBI. Martin: "Plăţile cash sunt periculoase de fiecare dată"

Cum a plătit Polarisul șpaga direct în conturile FBI. Martin: "Plățile cash sunt periculoase de fiecare dată"

În edițiile trecute, am povestit pas cu pas toată povestea, așa cum a fost relatată ea de anchetatorii FBI în documentele de urmărire penală începute pe numele românilor Dumitru Martin, Constantin Schille, Anamaria Cruceru și Marcel Banaga. Astăzi, ajungem la final. La finalul unei povești care arată cât de puternic sunt înrădăcinate în mentalitatea și existența anumitor afaceriști români practicile mizerabile de a pune mâna pe fonduri publice cu orice preț. Iar Polarisul este exemplul perfect că mita și corupția nu au granițe, dar și exemplul care arată cât de bine funcționează instituțiile statului în cele două țări. În timp ce americanii au anticipat încă din momentul zero demersurile infracționale ale inculpaților și au luat măsurile necesare, în România, în Constanța mai exact, au trebuit ani de zile până când anchetatorii să înceapă să facă lumină. Timp în care, sute de milioane de euro din bani publici au fost aspirate.Pe 11 septembrie 2015, Dumitru Martin s-a întâlnit în Sacramento, California, cu oficialii americani pentru a semna contractul. El a explicat că, imediat după semnarea contractului, acesta va fi trimis prin fax la Polaris și se va putea face prima plată către comandant. Martin a precizat că această modalitate face ca totul să pară „curat” și că este o metodă mai bună decât plata cash sau prin bijuterii. Mai mult de atât, Martin a adăugat că, dacă ar fi un control de amploare la Polaris, nimeni nu ar putea să suspecteze nimic necurat, deoarece plățile s-au făcut din motive credibile. După această discuție, Dumitru Martin și reprezentanții americani au mers în baza Travis, unde au fost semnate oficial un contract militar și două contracte comerciale, după care s-au stabilit detalii privind plata sumei de 100.000 dolari. Întreaga discuție a fost înregistrată video și audio.În iulie 2015, FBI crease un cont bancar special pentru această tranzacție. Pe 19 septembrie, în contul FBI a intrat suma de 100.000 dolari de la Polaris. Banii au fost retrași și păstrați ca probă în dosar.Pe 6 octombrie 2015, ofițerul american s-a întâlnit la New York cu Dumitru Martin. Acesta era însoțit de fiica sa și o fe-meie, care a fost prezentată ca fiind avocatul lui.Oficialul militar se aștepta să se întâlnească doar cu Martin în ideea că vor discuta alte contracte care ar fi putut fi atribuite Polarisului după aceeași rețetă. Martin l-a luat pe ofițerul american în mașina sa pentru a merge la un restaurant unde să ia cina, în autoturism mai aflându-se fiica și avocata lui. Pe drum, cei doi au discutat despre plata pe care a făcut-o în contul comandantului, acesta transmițându-i că este îngrijorat în ceea ce privește încasarea banilor, deoarece până acum a lucrat doar cu cash. Martin i-a explicat că plata prin transfer bancar în baza unui contract de consultanță este cea mai sigură și bună modalitate.La restaurant, cele două femei s-au retras, lăsându-i pe oficialul american și pe Dumitru Martin singuri la masă. Ei au discutat despre atribuirea de noi contracte, despre modalitatea în care Polarisul urma să primească informații despre competitori, dar și despre viitoarele plăți ce vor fi făcute comandantului în baza contractului de consultanță. Martin i-a explicat din nou că „plățile cash sunt periculoase de fiecare dată”. Martin s-a arătat dispus chiar să acorde un comision mai mare comandantului pentru viitoarele contracte, cu condiția ca acestea să aducă un profit mai mare. Mai mult decât atât, Dumitru Martin s-a oferit să se mute la San Francisco pentru câțiva ani pentru a pune bazele unei noi firme de consultanță și a aranja totul, „inclusiv cu băncile”. Martin i-a mai atras atenția oficialului american să nu îl sune niciodată pe telefonul mobil atunci când e plecat din SUA și să discute chestiuni legate de prețuri sau oferte de contract doar cu el, și nu cu Schille, Cruceru sau Banaga.v v vPe 1 decembrie 2015, Dumitru Martin a fost arestat pe aeroportul din San Francisco, în timp ce se întorcea de la New York, fiind acuzat pentru comiterea infracțiunilor de conspirație la dare de mită și dare de mită. Acolo, se întâlnise cu agenții FBI sub acoperire pentru a discuta detaliile altor viitoare contracte.Ceilalți trei complici, Constantin Schille, de 62 de ani, Anamaria Cruceru, de 48 de ani, și Marcel Banaga, de 40 de ani, sunt acuzați de aceleași infracțiuni. La sfârșitul lunii decembrie, au fost făcute publice numele lor, după ce FBI a emis mandatele de arestare.Statele Unite ale Americii au început deja procedurile pentru extrădarea celor trei. În baza colaborării, documentația va fi trimisă la Inspectoratul General al Poliției Române. Ulterior, pentru că cei trei sunt constănțeni, vor fi anunțați polițiștii din Constanța, care îi vor reține pe suspecți. Cel mai probabil, aceștia vor ajunge în fața magistraților Curții de Apel Constanța pentru confirmarea mandatului și apoi vor fi duși la aeroport, de unde vor fi preluați de către oficialii FBI pentru a-i duce în fața justiției americane.Potrivit unui comunicat remis de auto-ritățile americane, dacă vor fi găsiți vinovați, fiecare inculpat va primi o pedeapsa maximă de 5 ani de închisoare pentru conspirație la dare de mită și 15 ani de închisoare pentru dare de mită, precum și o amendă adițională de 250.000 dolari.