Cum a încercat un escroc să-l păcălească pe şeful pompierilor din Constanţa

Cum a încercat un escroc să-l păcălească pe șeful pompierilor din Constanța

Un bărbat de 30 de ani a încercat să-l păcălească pe colonelul Viorel Jianu, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobro-gea, dându-se drept medic și cerând bani pentru un pacient.Înșelătoria nu i-a ieșit, însă, fiind anunțată și Poliția Constanța, care l-a prins pe suspect în flagrant, tocmai când ridica banii ceruți.Suspectul, Roberto Nelu Marian, a sunat prima dată la sediul ISU Dobrogea pe 15 august și a vorbit cu una dintre angajate. Modificându-și vocea, bărbatul s-a dat drept dr. Oana Cristina Arghir, din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare și a pretins că strânge bani pentru a asigura tratamentul medical al unui pacient care nu are posibilități financiare. La acea dată, bărbatul a obținut 115 lei.Miercuri, 21 august, a sunat din nou, de data aceasta direct pe col. Viorel Jianu; a pretins, din nou, că este dr. Arghir și a folosit același pretext, cerând, de această dată, însă, 270 de lei, ca donație și fără să ofere niciun act oficial în schimb.Șeful pompierilor constănțeni a bănuit că este ceva în neregulă, motiv pentru care i-a cerut bărba-tului să revină în câteva minute și a contactat-o telefonic pe dr. Oana Cristina Arghir, care l-a asigurat că aceasta nu este o metodă prin care medicii au grijă de pacienți!Flagrant în sediul ISU DobrogeaÎn consecință, col. Jianu a luat legătura cu ofițerii de la Investigații Criminale, din cadrul Poliției Constanța, iar la sediul ISU Dobrogea a fost organizat un flagrant. Bărbatul, care s-a prezentat să ridice banii, chipurile în numele doctoriței, a fost săltat după ce a băgat în buzunar suma solicitată.Iarna caută victime pe Valea PrahoveiIeri dimineață, Roberto Nelu Marian a fost dus în fața magistraților Judecătoriei Constanța, care au dispus arestarea lui preventivă pentru 29 de zile, sub acuzația de înșelăciune și folosire de calitate mincinoasă.De altfel, nu este prima dată când bărbatul apelează la această formă de escrocherie pentru a obține bani. Crescut în orfelinat, nu are niciun sprijin, astfel că obișnuiește să mintă pentru a câștiga niște bani. După cum singur le-a povestit anchetatorilor, în timpul iernii „acționează” în special pe Valea Prahovei, iar vara vine la malul mării. Nu este prima dată când se dă drept medic. A mai încercat această „schemă” în urmă cu câteva luni, când s-a dat drept un medic stomatolog și a sunat la un specialist de la Medicină Legală, cerându-i bani.Iată și o altă schemă folosită de el. Se prezintă cu diverse rețete compensate la farmacii și le roagă pe farmaciste să-i scrie pe o hârtiuță cât costă și să o ștampileze. Ulterior, ne-au spus oamenii legii, se prezenta pe la diverse instituții și solicita donații pentru a putea să-și achiziționeze tratamentul necesar. Tratament medicamentos de care, atrag atenția polițiștii, beneficia gratuit!În prezent, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili câte persoane a mai înșelat bărbatul, originar din Teleorman.