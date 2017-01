Cum a fost o femeie din Târguşor terorizată şi şantajată de vecin

Cum a fost o femeie din Târgușor terorizată și șantajată de vecin

Un localnic din comuna Târgușor a fost reținut, sub acuzația de șantaj și violare de domiciliu. Ciprian V. este acuzat că, în repetate rânduri, a amenințat-o și șantajat-o pe o vecină.Potrivit polițiștilor, Eniko G. a depus o plângere penală împotriva bărbatului în primăvara lui 2013, pentru amenințare. Dar, polițiștii nereușind să strângă suficiente probe, cercetarea în dosar a fost întreruptă.Luna aceasta, însă, femeia a revenit, spunând că vecinul ei continuă să o amenințe cu bătaia și să-i ceară bani, mai precis 700 de lei, sub pretextul că a cheltuit o grămadă de bani din cauza plângerii ei, cu drumurile la Parchet și la Poliție. Mai mult, vineri, bărbatul a trecut și la fapte, susțin oamenii legii. A intrat în curtea femeii, înarmat cu o coasă și a lovit-o de mai multe ori, tăind-o pe față și pe corp.Drept pentru care, polițiștii Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu și victima i-au organizat suspectului un flagrant. Marți, femeia l-a chemat sub pretextul de a-i da o primă tranșă din banii ceruți, respectiv 200 de lei. Când s-au întâlnit, în jurul orei 19,30, suspectul a fost săltat de oamenii legii și reținut.De menționat că, de îndată ce va fi obține certificatul medico-legal, prin care victima va demonstra de câte zile de îngrijiri medicale are nevoie pentru vindecarea rănilor, o nouă acuzare va fi trecută în dosar.