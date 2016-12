Cum a ajuns un fost agent de circulaţie, şef la Poliţia de Frontieră Constanţa

10

Uraaa!Incompetenta triumfa iar si iar......

...Ca de fiecare data, seful unui inspectorat e imputernicit/numit in baza principiilor sanatoase ale cumetriei si a diverselor interese patrimoniale in dauna trambitatelor calitati manageriale...Individul acesta are un comportament care l-ar infiora pana si pe un nazist, iar de caracter nu are rost sa vorbim...A mai distrus un colectiv ridicand delatiunea la rang de principiu...NICIODATA nu sunt promavati cei care muncesc in sistemul asta de rahat...Ma bucur ca sunt roman...